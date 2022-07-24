Here استخراج نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2022 متين نتيجة الصف الثامن ‘moe.gov.sd’

وأكدت وزارة التربية والتعليم السودانية فِيْ تصريحات مهمة أن نتائج مؤتمر نتائج الصف الثامن بولاية الخرطوم بشهادة التأسيس السودانية تعلن اليوم الأحد الرابع والعشرين من يوليو والشهر الإسلامي الخامس والعشرين. عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة الموضح أدناه.

استخراج النتيجة الأساسية بالجلسة رقم 2022 بدأ الطلاب بالبحث عن نتائج الشهادة الأساسية بالسودان، بعد الانتهاء من الاختبارات المقررة، وأكدت بعض المصادر الموثوقة داخل وزارة التربية والتعليم بالخرطوم قرب ظهُور نتائج الشهادة الأساسية. . فِيْ السودان وموافقته الرسمية وإعلان أسماء الطلاب الأوائل لهذه المرحَلْة تأتي هذه المرحَلْة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وة من قبل المختصين، وينتظر الطلاب ظهُور النتيجة تعرف على درجاتك. قام بتعيين رَابِطْ للحصول على هذه النتيجة من أجل تسهِيْل الطالب والحصول على النتيجة بسهُولة من خلال رقم مقعد الطالب، أو يمكن للطالب الحصول على نتيجته من خلال المدرسة التي ينتمي إليها الطالب بالاسم ورقم المقعد بعد دفع رسوم لها مظهر خارجي.

استخراج النتيجة الأساسية بالجلسة رقم 2022

بعد الانتهاء من إمتحانات المرحَلْة الأساسية بالسودان وصل عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات إلى 237 ألفاً فِيْ 1221 مركزاً بالخرطوم، وهناك أيضاً طلاب من خارج السودان، وتعمل وزارة التربية والتعليم بكل ما فِيْ وسعها لتقديم الخدمات الطلابية. من أجل تسهِيْل عملية الامتحان تم الانتهاء من ة والتصحيح وسيتم الإعلان عن النتيجة فِيْ أسرع وقت ممكن، وهناك إمكانية لتقديم شكاوى بعد ظهُور النتيجة وقبول إعادة تصحيح كراسة إجابة الطالب فِيْ إذا كنت فِيْ شك بشأن مؤهلاتك.

مَتَّى تكون نتيجة الصف الثامن بولاية الخرطوم

أكد مسئولو وزارة التربية والتعليم بالخرطوم قرب الانتهاء من عمليتي التصحيح وة، وستظهر نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان قريبًا، وسيتبع الطالب بعض الخطوات الأساسية للحصول عليها

أولاً يدخل الطالب موقع نتائج السودان الرسمي.

ثانيًا الضغط على نتيجة الشهادة الرئيسية.

ثالثاً يقوم الطالب بإدخال بياناته واسمه ورقم مقعده.

رابعًا اكتب رمز التحقق.

خامساً يقوم الطالب بالضغط على بحث، وبعد ذلك تظهر نتيجة الطالب فِيْ الدرجات.

أصبحت نتيجة شهادة التأسيس هِيْ كل ولايات السودان وخاصة الولاية الأكبر وهِيْ ولاية الخرطوم وهِيْ موضوع محرك البحث الآن فِيْ جمهُورية السودان خاصة أنها التي لديها قبل ساعات قليلة، حيث من المؤكد أن مؤتمرًا صحفِيًْا سيعقد من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية بولاية الخرطوم للإعلان عن الطلاب الأوائل. إعلان نتائج شهادة التأسيس فِيْ الولاية خلال الساعات القليلة القادمة.

ولأن الطلاب ينتظرون نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان، فإن الطلاب قلقون، وتؤكد وزارة التربية والتعليم بالخرطوم أن درجات جميع الطلاب مرضية، وأن كل طالب أخذ حقه وحقه. الدرجات دون ظلم لأي شخص، حيث يكون الطالب قادرًا على تقديم شكوى وله الحق فِيْ إعادة تصحيح إجاباته فِيْ حالة عدم الرضا عن درجاته ودرجاته.

تحديث اليوم الاثنين 18 يوليو للعام الميلادي الحالي 2022 حيث بدأ طلاب جمهُورية السودان الشقيقة بالتوجه لمحركات البحث لمعرفة مَوعِد نشر نتائج شهادة التأسيس السودانية التي لم تنشر بعد. . تم الإعلان عنه. سيظهر معك، ونحن فِيْ انتظار الموافقة على النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة وتحميلها على الموقع الرسمي أعلاه.

من المتوقع الإعلان عن نتائج شهادات التأسيس لولاية الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة، وعند إعلان النتائج يمكن لجميع الطلاب والطالبات فِيْ جميع أنحاء جمهُورية السودان التحقق من النتيجة من خلال المكتب الرسمي. . رَابِطْ وزارة التربية والتعليم السودانية يشرح للجميع ومن الجدير بالذكر أن نتائج ولاية نهر النيل بالسودان والقضارف قد تم بالفعل إعلانها وتحميلها ويمكن للطلاب الاستفسار عنها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ جمهُورية السودان الشقيقة ظهُور بعض النتائج فِيْ ولايات الدولة السودانية، وظهُور ولاية الجزيرة اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري بشرط أن تكون ولاية الخرطوم. سيظهر السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو، وسنواصل معكَمْ كيفِيْة التعرف على نتائج السودان شهادة التأسيس فور الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني.

اعلان نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر الجاري

الحالة المعزولة للنتائج الأساسية

تحديث اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث من المتوقع اعلان نتائج وثيقة التأسيس فِيْ جمهُورية السودان الشقيقة لولاية الجزيرة غدا الاربعاء الموافق العشرين من الشهر الجاري بشرط أن بقية النتائج ستتم مراقبتها بالتسلسل خلال الساعات القليلة القادمة، وعندما يتم إصدار النتائج، سيتمكن جميع الطلاب من التحقق منها بسهُولة من خلال الموقع الرسمي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، حتى الآن، ظهُور نتائج الشهادة الأساسية للصف الثامن الأساسي فِيْ جميع ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف، والخرطوم تنتظر السبت المقبل، بشرط أن تظهر نتائج ولاية شمال دارفور وسنار. كَمْا سيتم الإعلان عن ولاية كسلا والولايات الشمالية خلال الساعات القليلة القادمة بالإضافة إلى ولايات كل من نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض وغرب كرفان وجنوب كردفان.

تحديث اليوم السبت 23 يوليو، حيث صدرت بيانات جديدة عن وزارة التربية والتعليم السودانية بولاية الخرطوم، تفِيْد بأن نتائج الدورة السادسة لن تعلن اليوم، لكن مؤتمرهم سيعقد غدا الأحد فِيْ الرابع والعشرون من شهر يوليو الجاري 2022، وينعقد مؤتمر نتائج القاعدة السودانية بالخرطوم فِيْ الثامنة والنصف صباح الأحد.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الأساسية فِيْ جمهُورية السودان من أهم امتحانات التحويل التفصيلية التي تنقل الطالب من المرحَلْة الأساسية وهِيْ المرحَلْة الإعدادية حتى بلوغه المرحَلْة الثانوية العامة. لذلك يأمل جميع أولياء أمور الطلاب فِيْ معرفة مصير أبنائهم.

نتابع معكَمْ خلال الدقائق الأولى والساعات الأولى من صباح هذا الأحد الرابع والعشرين من الشهر الجاري حيث من المتوقع إعلان النتائج ضمن قانون متابعة النتائج لشهادة التأسيس لـ عام 2022. مع رقم مقعد الطالب، ويتم الاطلاع على نتائج الطالب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية ولاية الخرطوم. نتمنى استمرار النجاح والتميز لجميع الطلاب.

تحديث الآن من الأحد 24 يوليو، ولا يزال الطلاب ينتظرون المؤتمر الحالي لوزارة التربية والتعليم السودانية، حيث من المتوقع خلال الدقائق القادمة من صباح الأحد متابعة نتائج 227 ألف. الطلاب. تابعونا لمتابعة النتائج برقم المقعد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية نتمنى لكَمْ التوفِيْق والنجاح.