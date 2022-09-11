here اطلع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات من بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg

here اطلع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات من بوابة الحكومة المصرية ،بعد الإعلان وبشكل رسمي عن نتائج المرحلة الثانية بتاريخ الأول من شهر سبتمبر لعام 2022م يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن مفاتيح التنسيق والقبول الخاصة بالمرحلة الثالثة للتخصصات العلمية والأدبية والفنية ،كما وأعلنت الوزارة عن بداية العام الدراسي في الجامعات والكليات ستكون بتارياخ الأول من شهر أكتوبر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تم فتح التسجيل للمرحَلْة الثالثة 2022 فِيْ 3 سبتمبر 2022 حتى 7 سبتمبر، والطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى للمرحَلْة الأولى والثانية، وكذلك الطلاب الذين اجتازوا الدور الثاني، سيتمكنون من التسجيل رغباتهم إلكترونياً عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، كَمْا أفاد مكتب التنسيق أن الطلاب الناجحين فِيْ الجولة الثانية سيقومون بكتابة رغباتهم فور بدء التنسيق. ستكتب المرحَلْتان الأولى والثانية رغباتك.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الرسمي لعام 2022

يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي، وسيتبع الطلاب الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للجامعة.

الخطوة الثانية بعد ذلك ستضغط على “تسجيل رغبات المرحَلْة الثالثة 2022”.

الخطوة الثالثة بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال كلمة المرور الخاصة به.

الخطوة الرابعة ثم يقوم الطالب بإدخال اسمه ورقم مقعده.

الخطوة الخامسة بعد ذلك تكتب رغباتك بالترتيب ويجب أن تأخذ فِيْ الاعتبار توزيعها الجغرافِيْ والإقليمي.

الخطوة السادسة ثم يقوم الطالب بحفظ البيانات والضغط على تسجيل.

الحد الأدنى لمرحلة التنسيق الثالثة هو 2022

العديد من الطلاب الناجحين فِيْ الدور الثاني الذين فشلوا فِيْ الحصول على الحد الأدنى للمرحَلْتين الأولى والثانية ينتظرون المرحَلْة الثالثة من التنسيق عام 2022 والحد الأدنى لتنسيق المرحَلْة الثالثة من الشعبة الأدبية والعلمية سيكون 205 درجات . بإجمالي 50٪ هناك العديد من الجامعات والمعاهد المتاحة مثل كلية الآداب للحقوق والخدمة الاجتماعية.

أتاحت وزارة التعليم العالي إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونياً لتسهِيْل الأمر على الطلاب، ويمكن للطلاب دخول العديد من الكليات والمعاهد فِيْ المرحَلْة الثالثة للتنسيق بحَلْول عام 2022، والجدير بالذكر أن الثالثة توشك مرحَلْة التنسيق على الانتهاء لاستلام مَوعِد الأيام الأولى للدراسة فِيْ الكليات والمعاهد بداية شهر أكتوبر.

ومن المتوقع خلال أيام قليلة الإعلان عن نتائج المرحَلْة الثالثة للتنسيق الثانوي لعام 2022 بعد استكَمْال الطلاب لخطوة التسجيل المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، وذلك لضمان التحاق جميع طلاب المراحَلْ الثلاث. الكليات والمعاهد على مستوى جميع محافظات مصر، ومن ثم البدء فِيْ تعريف الطلاب بالمعاهد والكليات فِيْ جميع محافظات مصر.

here اطلع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات من بوابة الحكومة المصرية كذلك وفرت الوزارة الشروط والإجراءات الخاصة بالاغتراب للطلبة والدراسة خارج البلاد كذلك تقديم طلبات الالتحاق بشكل إلكتروني وسهل على الطلبة.