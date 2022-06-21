“here” الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية الوطنية 1443 موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa

- نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الرقم القومي المقطوع 1443 ، حيث يرغب الكثير من الناس في الاطمئنان على طلب الحصول على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مثل المئات أو حتى الآلاف من المواطنين والمواطنات المستحقين تقدموا بطلبات للحصول على قطع الضمان الاجتماعي ، وهذا قبل أن يتم إغلاق الطلب منذ عدة أشهر ، ويصل مبلغ المنحة الإجمالية إلى 30 ألف ريال سعودي ، وهو مبلغ كبير. فرصة لبدء حياة أفضل ، وهذا سواء كنت تبدأ مشروعًا أو أي شيء آخر ، فتابعونا أعزائي المتابعين لمعرفة كل التفاصيل.
ضمان اجتماعي
يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج على الإطلاق في المملكة العربية السعودية ، حيث يستفيد منه مئات الآلاف من الأفراد والأسر المستحقة في المملكة العربية السعودية. من خلال الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقدم العديد من البرامج منها:
- قطع المساعدة.
- معاش الضمان الاجتماعي القديم.
- مطور الضمان الاجتماعي.
مساعدة قطعت
أما مساعدة المبلغ المقطوع فهي من أهم أشكال الدعم التي يتلقاها المواطنون في المملكة ، فهي منحة تُصرف للمواطن المستحق الذي تتوفر فيه الشروط فقط ، ومقاديرها على النحو التالي. :
- تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي.
- وقد تصل إلى 30 ألف ريال ، وذلك حسب دراسة حالة مقدم الطلب والتي تقدرها الوزارة والمتخصصون.
شروط الحصول على مساعدة القطع
هناك عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من مبلغ الضمان الاجتماعي المقطوع ، وهي:
- يجب أن يكون راتبك أقل من الحد الأقصى.
- أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 سنة.
- عدم وجود سجلات تجارية أو عقارية ، حيث يصبح مقدم الطلب غير مؤهل.
استعلام المسار
يمكنك بسهولة الاستفسار والتأكد من تنزيل المسار إليك عبر رابط الاستفسارات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- انتقل إلى صفحة استفسارات الوزارة عبر الرابط hrsd.gov.sa.
- ثم أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.
- أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه بعد التقديم.
- ثم انقر فوق “عرض” لتظهر لك النتيجة ، وإذا قبلت ستظهر لك قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه.
كان هذا مقالنا عن كيفية الاستعلام عن مساعدات القطع ، حيث تابعنا معكم كيفية الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ومتابعة قطع المساعدات ، وهذا مع هوية مقدم الطلب. رقم ورقم الطلب الذي يجب أن يكون متاحًا. في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات ، لا تتردد في الاتصال بنا. اتركه لنا في مربع التعليقات أدناه.
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