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“here” الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية الوطنية 1443 موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

  • نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الرقم القومي المقطوع 1443 ، حيث يرغب الكثير من الناس في الاطمئنان على طلب الحصول على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مثل المئات أو حتى الآلاف من المواطنين والمواطنات المستحقين تقدموا بطلبات للحصول على قطع الضمان الاجتماعي ، وهذا قبل أن يتم إغلاق الطلب منذ عدة أشهر ، ويصل مبلغ المنحة الإجمالية إلى 30 ألف ريال سعودي ، وهو مبلغ كبير. فرصة لبدء حياة أفضل ، وهذا سواء كنت تبدأ مشروعًا أو أي شيء آخر ، فتابعونا أعزائي المتابعين لمعرفة كل التفاصيل.
استعلام المسار
استعلام المسار

ضمان اجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج على الإطلاق في المملكة العربية السعودية ، حيث يستفيد منه مئات الآلاف من الأفراد والأسر المستحقة في المملكة العربية السعودية. من خلال الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقدم العديد من البرامج منها:

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  • قطع المساعدة.
  • معاش الضمان الاجتماعي القديم.
  • مطور الضمان الاجتماعي.

مساعدة قطعت

أما مساعدة المبلغ المقطوع فهي من أهم أشكال الدعم التي يتلقاها المواطنون في المملكة ، فهي منحة تُصرف للمواطن المستحق الذي تتوفر فيه الشروط فقط ، ومقاديرها على النحو التالي. :

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  • تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي.
  • وقد تصل إلى 30 ألف ريال ، وذلك حسب دراسة حالة مقدم الطلب والتي تقدرها الوزارة والمتخصصون.

شروط الحصول على مساعدة القطع

هناك عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من مبلغ الضمان الاجتماعي المقطوع ، وهي:

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  • يجب أن يكون راتبك أقل من الحد الأقصى.
  • أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 سنة.
  • عدم وجود سجلات تجارية أو عقارية ، حيث يصبح مقدم الطلب غير مؤهل.

استعلام المسار

يمكنك بسهولة الاستفسار والتأكد من تنزيل المسار إليك عبر رابط الاستفسارات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

https://www.youtube.com/watch؟v=GAsmJQXF4uw
  • انتقل إلى صفحة استفسارات الوزارة عبر الرابط hrsd.gov.sa.
  • ثم أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.
  • أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه بعد التقديم.
  • ثم انقر فوق “عرض” لتظهر لك النتيجة ، وإذا قبلت ستظهر لك قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه.

كان هذا مقالنا عن كيفية الاستعلام عن مساعدات القطع ، حيث تابعنا معكم كيفية الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ومتابعة قطع المساعدات ، وهذا مع هوية مقدم الطلب. رقم ورقم الطلب الذي يجب أن يكون متاحًا. في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات ، لا تتردد في الاتصال بنا. اتركه لنا في مربع التعليقات أدناه.

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