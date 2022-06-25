here خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الحصول على نتائج الجولة الأولى من الصف الثالث المتوسط ​​2022. تعتبر نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 من امتحانات طلبة الجولة الأولى من العام الدراسي الحالي من أكثر الموضوعات رواجًا مؤخرًا، إلى جانب ظهُور سلسلة من نتائج المستويات الأكاديمية المختلفة التي يتطلع إليها الطلاب. فِيْ مختلف محافظات العراق، حيث بدأت إجراءات التصحيح. كَمْا أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية ضمن لجانها، فور انتهاء عملية الامتحان فِيْ المحافظات، إلى أنه من المقرر التحقيق فِيْ النتائج باستخدام رقم المقعد المعتمد من قبل التعليم العراقي لعرض نتائج الامتحانات.

خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022 الدور الاول

خطوات الحصول على نتائج المرحَلْة الثالثة المتوسطة 2022، الجولة الأولى، نقوم بتها الآن، حيث انتقلت وزارة التربية والتعليم لتحديث العملية التعليمية داخل وخارج البلاد، فِيْ ظل توجه جميع المؤسسات والمنظمات من الدولة. نحو التحول الرقمي انضمت إليهم وزارة التربية والتعليم، حيث استخدمت الإنترنت لتقديم خدماتها للطلاب وأولياء أمورهم فِيْ أسرع وقت وبأقل جهد ممكن عبر موقعها الرسمي، حيث تخطط لاستخراج درجات الطلاب من خلال موقعها الرسمي وعدم الذهاب إلى المدرسة كَمْا تم من قبل، لتجنب الازدحام فِيْ استخراج النتيجة، حيث يشار إلى أن عمليات الرقابة تمت من قبل لجان التصحيح من قبل الإدارات التعليمية المختلفة لتجنب أي تلاعب أو إغفال فِيْ إجراءات مراقبة الطلاب وتجميعهم بحيث يحصل كل طالب على نصيبه الحقيقي من درجاته دون زيادة أو نقصان.

خطوات الحصول على نتائج المتوسط ​​الثالث الجولة الاولى 2022