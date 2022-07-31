here موقع استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

موقع لاستخراج نتائج اعتراضات وسيطة الثالثة 2022 الجولة الاولى نحن نتحرك الان بعد ان انتهت وزارة التربية العراقية مؤخرا من تلقي طلبات من المعترضين على نتائج الجولة المتوسطة الثالثة التي تم الاعلان عنها قبل بدء إجازة عيد الأضحى، لذلك بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية تفعيل موقعها، وأعلن المسؤول مؤخراً عن توفِيْر عدد كبير من الخدمات التعليمية، مما زاد من البحث على جوجل وراء الحصول على نتائج اعتراضات وزارة التربية والتعليم العراقية. المتوسط ​​الثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالشكل الذي ننقله ونراجع معكَمْ الآن من خلال موقع اخباري ثقافني نيوز

موقع لاستخراج نتائج الجولة الثالثة الوسيطة للاعتراضات 2022 الجولة الاولى

فِيْ الآونة الأخيرة، انتهت وزارة التربية العراقية من العمل على استلام الطلبات من الذين اعترضوا على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​، بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية أيضا من اعتماد نتائج الجولة الأولى، بشرط أن تبدأ وزارة التربية العراقية على الفور. لتقديم الفرصة لعدد كبير من الطلاب لتقديم طلب للاعتراض على نتائج الجولة الأولى، طالما يمكن للطلاب الوثوق بالموقع الرسمي وراء الحصول على نتائج الاعتراضات المتعلقة بالجولة الأولى والتشاور معها. النموذج الذي نقوم بته وتقديمه الآن من خلال موقعهم الإخباري.

خطوات ة نتائج الاعتراضات الوسيطة الثالثة، الجولة الأولى

بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم العراقية من ة طلبات جميع المتقدمين للاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​، الجولة الأولى، ستتمكن من الاستفسار عن تلك النتائج على النحو التالي –

فِيْ الخطوة الأولى – فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار الأيقونة للاطلاع على نتائج اعتراضات الطبقة المتوسطة الثالثة

حدد الحكومة التي تنتمي إليها فِيْ الأيقونة المخصصة لك

أدخل رقم الامتحان الخاص بك فِيْ الحقل المخصص لذلك

انقر على أيقونة عرض النتائج لرؤية النتائج المعلنة أمامك مباشرة

هذا علما أن تكلفة تقديم طلب للاعتراض على مقال، كَمْا أشارت وزارة التربية العراقية، تبلغ 3000 دينار.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الآن مشاركتنا فِيْ خانة التعليقات أدناه مع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نراجعها بمجرد إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي تقوم حاليًا بة طلبات المعترضين قيد الإعداد. عليهم أن يكتمل الإعلان عن تلك النتائج

لا تزال عمليات البحث فِيْ جوجل عالية جدًا خلف الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط ​​، والتي فتحت الأبواب للتقدم لعدد كبير من الطلاب بعد الإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط ​​، الجولة الأولى، مؤخرًا بشكل عام. المحافظات العراقية رغم أنها لم تبدأ بعد. وتكليف وزارة التربية والتعليم العراقية حتى الوقت الحاضر بإعلان ظهُور تلك النتائج على مستوى أي من محافظات العراق.

وتستمر وزارة التربية العراقية حتى الآن فِيْ ة طلبات الاعتراض المقدمة من طلبة الصف الثالث المتوسط ​​حتى تتم الموافقة على نتائج الاعتراضات المقدمة من قبل الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على مستوى جميع المدن العراقية. والمحافظات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية رقم امتحاني