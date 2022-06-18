HERE موقع استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

موقع لاستخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021. بعد زيادة عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج القبول الموازي في العراق على محركات البحث الموجودة ، تم الإعلان بشكل نهائي عن نتيجة القبول الموازي في العراق من خلال الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العراقية. يمكنك الان الحصول او الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في العراق الكترونيا دون الحاجة للخروج من المنزل لسلامة صحتك وصحة من في منزلك من التعرض للأوبئة والأمراض السائدة حاليا ، سنقوم نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في العراق من خلال الخطوات التي نشرحها في الفقرات التالية.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021

يطمح كل طالب للالتحاق بالجامعات الموازية في العراق ، حيث يكافح الكثير منهم للوصول إلى الجامعات العراقية ، وعلى أساس ذلك تم قبول أكثر من عشرين ألف طالب للحصول على فرصة الالتحاق بالتعليم الموازي ، ووزارة الخارجية العراقية. أظهر التعليم كيفية الاستفسار عن نتائج القبول. من واجبنا تجاهك شرح خطوات الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل حتى تكون على دراية بما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق لعام 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها على صفحتها على فيسبوك أنه يمكن للطلاب الآن الاستفسار عن نتائج القبول الموازي من خلال الخطوات التالية:

يذهب الطالب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم يضغط الطالب على نتائج القبول الموازي.

يكتب اسم الطالب ورقم مقعده على الشارة المخصصة له.

تأكد من ملء جميع المعلومات بشكل صحيح ولا تترك الحقول فارغة.

انقر فوق طلب نتائج الطالب.

سيظهر كمستند pdf