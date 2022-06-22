here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية أنه سيتم عرض نتائج الطلاب على الامتحان بطريقة بسيطة وسهلة للغاية بعد الانتهاء من عمليات تحميل نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم العراقية في نموذج سنبلغك به الآن من خلال موقع الأخبار الخاص بك

موقع الاستفسار عن نتائج القبول الموازي 2022

أصبح موقع على شبكة الإنترنت للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الآونة الأخيرة هو الاتجاه رقم واحد في الجمهورية العراقية ، حيث تدور التساؤلات حول إجراء استفسارات حول تلك النتائج بعد الكشف الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية لطرح احتمالات الاستفسار. حول هذه النتائج على الإنترنت ، من خلال نشر إمكانية الحصول على هذه النتائج من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، بعد أن وصل عدد المقبولين للقبول الموازي إلى 22 ألف طالب ، لذلك سنقوم بالمتابعة وإبلاغكم الآن خلال اليوم التالي فقرة من تلك المقالة الآن ، الخطوات الفعالة والصحيحة للإجراء للاستعلام عن تلك النتائج عبر الإنترنت

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

ننقل لكم الآن خطوات استخراج نتائج القبول الموازي في جميع محافظات العراق بشكل الكتروني وبطريقة مبسطة كالتالي: –

في الخطوة الأولى: – يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية: – يجب عليك تسجيل الدخول إلى الخدمة لاستخراج نتائج القبول الموازي

في الخطوة الثالثة: – أدخل اسم الطالب بالأيقونة المخصصة له

في الخطوة الرابعة: – أدخل رقم الامتحان الخاص بك ، الرمز المخصص

في الخطوة الخامسة: – تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب

في الخطوة الأخيرة: – انقر على أيقونة الاستعلام ، وستكون أمامك على الفور مع إعلان النتائج بنجاح

شروط القبول الموازي في العراق