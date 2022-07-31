here موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول اقليم كردستان وكل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الورقة الاولى نراجعها وننقلها الان بعد الاخبار الرسمية التي اكدت بدء وزارة التربية والتعليم العراقية لتفعيل امكانية الاستفسار عن نتائج اقليم كوردستان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالشكل الذي نقدمه لكَمْ الان عبر موقع اخباري ثقافني نيوز

موقع لمعرفة نتائج الصف السادس الثانوي 2022 الدور الاول

اكدت تربية اقليم كوردستان ان يومنا الموافق 28 تموز (يوليو) الميلادي سيكون مَوعِدنا مع اعلان نتائج الجولة الاولى من الصف السادس الاعدادي 2022. وزارة التربية العراقية وحدها، مشيرة الى ان موقع الوزارة مسؤول لإعلان نتائج جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من الاختبارات لباقي المحافظات العراقية، طالما نتابعها ونذاعها الآن عبر موقعها الإخباري ثقافني نيوز، وعبر السطور التالية، الآن مع خطوات وطرق الاطلاع على هذه النتائج بسهُولة ممكن على مستوى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاطلاع على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

نعمل الان على نشر طريقة اجراء الاستعلام واستخراج نتائج الصف السادس الاعدادي فئة 2022 الدور الاول فِيْ كل محافظة عراقية لذلك سنعرضها الآن بشرفكَمْ على النحو التالي بعد أن أشار المسؤولون إلى ذلك. نتائج اقليم كردستان ستعلن اليوم.

فِيْ الخطوة الأولى – فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

فِيْ الخطوة الثانية – ابدأ باختيار الأيقونة للتحقق من نتائج الصف السادس الثانوي المرحَلْة الأولى

فِيْ الخطوة الثالثة – ابدأ بكتابة وتسجيل اسمك الكامل فِيْ الحقل المخصص لذلك

فِيْ الخطوة الرابعة – ابدأ بتحديد الحكومة التي تنتمي إليها

فِيْ الخطوة الأخيرة – اضغط على الأيقونة لإظهار نتائج الطلاب بحيث يتم إعلان النتائج أمامك مباشرة، علما أن نتائج الصف السادس الثانوي المرحَلْة الأولى تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة على مستوى جميع مناطق ومحافظات العراق.

تم الإعلان الليلة الماضية عن الكشف عن نتائج إقليم كردستان على مستوى جميع أنحاء الإقليم، بشرط أن تستمر عمليات البحث على جوجل فِيْ الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الكشف عنها رسميًا عبر الموقع. اسم الطالب الكامل ورقم الاختبار، طالما استمروا فِيْ طرق Google للحصول على تلك النتائج

يمكنك أيضًا مشاركتنا فِيْ مربع التعليقات أدناه البيانات المطلوبة للحصول على نتائج الصف السادس من المدرسة الثانوية، الجولة الأولى، حتى نتمكن على الفور من البدء فِيْ مساعدتك فِيْ الحصول على هذه النتائج بمجرد ظهُورها. من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية