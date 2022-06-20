HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية رابط شغال برقم الامتحاني

الموقع الإلكتروني الخاص بمعرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هو رابط عمل سنقوم بمراجعته ونقله معك ، حيث سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستفسار عن نتائج الموازي القبول إلكترونيًا بطريقة نرسلها الآن عبر موقعك الإخباري.

موقع الكتروني لمعرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

شهد الموقع الإلكتروني لمعرفة نتائج القبول الموازي أعلى معدل بحث على Google ، حيث بدأ عدد كبير جدًا من الطلاب حاليًا بحثهم من خلال الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بطريقة تسمح بذلك. نحن نراجع ونقدم لكم الآن من أجل التحقق من تلك النتائج ، حيث تم الإعلان عن الموافقة والقبول للقبول في الجامعات العراقية من قبل حوالي 20 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي ، بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن امكانية نشر هذه النتائج سيتم عرضها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالشكل الذي ننقله الآن ونراجع من خلال الفقرة التالية من تلك المادة الآن.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أوضحت وزارة التربية العراقية أنها ستقدم لجميع الطلاب والطالبات على النحو التالي: –

لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار أيقونة خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب

البدء في الاستفسار عن نتائج القبول الموازي

ابدأ بإدخال اسم الطالب ذو الأربع سنوات. الرمز المخصص لها

تسجيل رقم امتحان الطالب

انقر فوق أيقونة الاستعلام ، وسيتم الإعلان عن النتائج بنجاح في شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي في العراق