here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات العراقية برقم الامتحاني

الموقع الإلكتروني لمعرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات العراقية ، سنطلعكم عليه الآن ، حيث يرغب عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات بالبحث من أجل الاستفسار حول نتائج القبول الموازي بعد الاعلان الاخير عن نتائج القبول الموازي في جميع المحافظات تتخذ الحكومة العراقية خطوات لمراجعتها ونقلها الان معكم عبر موقع اخباري ثقافني.

موقع الكتروني لمعرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

يتزايد موقع معرفة نتائج القبول الموازي حوله إلى حد كبير حوله ، ويتزامن البحث في جميع المحافظات العراقية مع الإعلان الرسمي لتلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية ، حيث تتزايد عمليات بحث جوجل بشكل كبير وراء تحديد طريقة الاستعلام عن تلك النتائج بحيث يمكنك بسهولة وبساطة فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء في الاستفسار عن تلك النتائج سواء بالاسم أو برقم الامتحان للطالب.

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي

نقدم لك الآن ونوضح لك الطريقة الصحيحة التي يمكنك الاعتماد عليها ، وذلك للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في حالة اتباع الخطوات التالية: –

لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدأ في الاستفسار عن تلك النتائج بمجرد تدوين الاسم الكامل ورقم الاختبار في الأيقونة المخصصة له

انقر فوق مربع عرض النتيجة

شروط القبول الموازي في العراق