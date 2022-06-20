Honor magic 4 pro وحش هونر الجديد | مراجعة الهاتف مع المواصفات

هونر ماجيك 4 برو ينضم إصدار رائد جديد وإصدار آخر إلى مجموعة هواتف Honor الذكية هذا العام. أعلنت Honor مؤخرًا عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها في العائلة سحر ملكها. لقد قدمت جهاز Honor magic 4 pro ، و Honor magic 4 Ultimate وهو إصدار أعلى وخاص من نفس الهاتف. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت أيضًا منذ فترة عن مجموعة أخرى من هواتفها الرائدة: Honor 70 و Honor 70 pro و Honor 70 pro plus. وبذلك تزيد الشركة من فرص تواجدها في أسواق الهواتف الذكية حول العالم بمنافستها لهذه الهواتف. . يأتي الهاتف ماجيك 4 برو بأحدث معالجات كوالكوم وشاشة تقدم مواصفات ممتازة للسعر. فضلا عن نظام الكاميرا في الهاتف الذي أولته الشركة اهتماما كبيرا خلال الإعلان. أدناه ، سنتعرف على مواصفات وسعر هاتف Honor magic 4 pro الجديد.

مواصفات هاتف Honor Magic 4 pro:

أولاً: يقدر وزن الهاتف بنحو 215 جرامًا

كما يأتي الهاتف بمواد خلفية مصنوعة بالكامل من الزجاج ، بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف

يدعم الهاتف تركيب شريحتين من نوع Nano Sim المتوفرتين مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G.

لكن الهاتف غير متوفر بخاصية زيادة السعة التخزينية لعدم وجود مدخل إضافي لتركيب كارت الذاكرة

كما يتوفر الهاتف مع دعم رسمي لمقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 حيث يمكن وضع الهاتف على عمق 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة فقط

حيث يمكن وضع الهاتف على عمق 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة فقط كما يأتي الهاتف بشاشة من النوع AMOLED يأتي بحجم 6.81 بوصة ، بجودة FHD + ودقة 1312 × 2848 بكسل.

يأتي بحجم 6.81 بوصة ، بجودة FHD + ودقة 1312 × 2848 بكسل. كما تأتي الشاشة بكثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة.

تحتل الشاشة حوالي 93.5٪ من جسم الهاتف ، مع أبعاد الشاشة 19.5: 9 ، والتي تستفيد من مساحة تلك الشاشة لتقديم تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.

يصل سطوع الشاشة إلى حوالي 1000 شمعة ، بالإضافة إلى دعم ميزة HDR10 + لتوفير وضوح أكبر وإضاءة مناسبة للشاشة ، حتى في وجود ضوء الشمس.

شاشة الهاتف متوفرة بمعدل تحديث 120 هرتز مما يعطي إحساسًا بالسرعة والنعومة مع دعم الميزة LTPO مما يسمح بالتدرج اللوني في معدل التحديث لتوفير طاقة الهاتف

مما يسمح بالتدرج اللوني في معدل التحديث لتوفير طاقة الهاتف شاشة الهاتف متوفرة أيضًا بدعم 1B Color ، وبالتالي تعرض حوالي مليار لون على الشاشة لتوفير صور أكثر تشبعًا بالألوان.

كما تأتي شاشة الهاتف بانحناء طفيف على الحواف ، للمساعدة في حركة الإيماءات على الشاشة

كما تأتي الشاشة بطبقة حماية زجاج ألومينوسيليكات لتوفير بعض الحماية من الخدوش أو الكسر

أداء الهاتف

الهاتف متوفر بنظام تشغيل أندرويد 12 بواجهة مستخدم جديدة ومميزة من هونر Magic UI 6 .

بواجهة مستخدم جديدة ومميزة من هونر . كما يتوفر الهاتف بدعم من خدمات جوجل كالمعتاد مثل الهواتف الأخرى

يحتوي الهاتف أيضًا على معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 الذي يأتي بدقة تصنيع تصل إلى 4 نانومتر مما يوفر طاقة الهاتف

الذي يأتي بدقة تصنيع تصل إلى 4 نانومتر مما يوفر طاقة الهاتف أقوى نواة في المعالج تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلى 3.00 جيجاهرتز.

بالإضافة إلى ثلاثة أنوية أخرى من نوع Cortex-A710 ، متوفرة بتردد أقل يصل إلى 2.40 جيجاهرتز.

أما بالنسبة إلى النوى الأربعة الأخرى ، فهي تعمل بتردد يصل إلى 1.70 ، وهي متوفرة أيضًا من نوع Cortex-A510.

أما عن المعالج الرسومي فالهاتف يأتي أيضًا بمعالج كوالكوم وهو ادرينو 730 .

. الهاتف متوفر بنسخة واحدة فقط للمساحة التخزينية المتوفرة ويأتي كالتالي: 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

كما تأتي مساحة تخزين الهاتف بنوع سريع UFS 3.1 ، لتسهيل قراءة البيانات وعرضها.

كاميرا هاتف هونر ماجيك 4 برو:

تأتي كاميرا السيلفي الأمامية في الهاتف بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 ، ومتوفرة بدعم HDR وتصوير 4K.

كما يأتي مع مستشعر الكاميرا الأمامية TOF 3D لتحسين تجربة Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.

لتحسين تجربة Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه. كما يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية: الأساسية وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.8 ، ومتوفرة مع PDAF متعدد الاتجاهات ودعم Laser AF.

تأتي الكاميرا الثانية بعدسة بزاوية عريضة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2 ، بالإضافة إلى زاوية تصوير 122 درجة مع دعم التركيز البؤري التلقائي.

أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فهي عبارة عن عدسة بيريسكوب Telephoto بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 3.5 ، مع دعم PDAF وتثبيت بصري OIS ، بالإضافة إلى تكبير بصري يصل إلى 3.5x.

مع نفس مستشعر الكاميرا الأمامية TOF 3D ، لتحسين تجربة التصوير والعزلة

الكاميرات متوفرة مع دعم HDR والتصوير البانورامي بالإضافة لوجود فلاش LED داخل دائرة الكاميرات.

يتوفر الهاتف أيضًا مع دعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة عالية تصل إلى 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30/60 إطارًا في الثانية.

أو التقط الصور بجودة FHD بدقة 1080 ومعدل التقاط 30/60 إطارًا أيضًا.

يتوفر الهاتف أيضًا مع Gyro-EIS و HDR10 لدعم الاستقرار الإلكتروني أثناء تصوير مقاطع الفيديو.

المواصفات الأخرى للهاتف:

تعال الهاتف هونر ماجيك 4 برو مع مكبرات صوت ستريو خارجية ، فإنه يوفر تجربة متميزة في الصوتيات

مع مكبرات صوت ستريو خارجية ، فإنه يوفر تجربة متميزة في الصوتيات إلا أن الهاتف لا يأتي مع إمكانية تركيب سماعة أذن ، وذلك بسبب نقص مدخل 3.5 ملم

الهاتف يدعم خاصية الـ NFC.

لكن الهاتف لا يأتي مع دعم شبكات راديو FM

كما يتوفر الهاتف مع دعم المستشعرات مكبر الأشعة تحت الحمراء للسماح بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف

للسماح بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف توجد بصمة الإصبع أسفل شاشة الهاتف وتأتي من النوع فوق صوتي مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عبر خاصية Face Unlock

مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عبر خاصية Face Unlock يتوفر الهاتف أيضًا بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل: البوصلة ، والجيروسكوب ، والقرب ، ومقياس الضوء ، والتسارع.

كما يحتوي الهاتف على بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4700 مللي أمبير ، متوفرة مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 100 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100٪ في 30 دقيقة فقط.

وأيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 100 وات لشحن الهاتف بنسبة 50٪ في ربع ساعة فقط ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.

كما يأتي منفذ الشحن في الهاتف من نوع Type C 3.1 السريع ، بالإضافة إلى دعمه لخاصية OTG.

أخيرًا: تتوفر ثلاثة خيارات للألوان المتوفرة من الهاتف وهي كالتالي: الأسود والذهبي والأخضر.

سعر هاتف هونر ماجيك 4 برو:

1088 دولار للنسخة الوحيدة 256 جيجا مع 8 جيجا رام اي ما يعادل 20400 جنيه مصري.

أو 3،999 درهم لنفس إصدار الهاتف.

نفس الإصدار متوفر أيضًا بسعر 4085 ريال سعودي.

مع توفر الهاتف للحجز المسبق عبر الموقع الرسمي للشركة ، والحصول على هدايا مع الهاتف مثل سماعة الرأس وساعة هونر الجديدة.