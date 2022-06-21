Honor magic 4 ultimate الهاتف الأقوي من هونر | أهم المواصفات والسعر

هونر ماجيك 4 في نهاية المطاف إصدار خاص ومميز ينضم إلى مجموعة هواتف هونر الجديدة والذكية للعام الحالي. أعلنت Honor مؤخرًا عن إطلاق اثنين من أحدث إصدارات هواتفها في العائلة سحر إنه أحد الهواتف الرائدة. أطلقت الشركة هاتفي: Honor magic 4 pro ، وأيضًا الإصدار الجديد Honor magic 4 Ultimate. الهاتف متوفر بمواصفات ممتازة تبدأ بأحدث معالج Qualcomm 8 Gen 1 وبالتأكيد مع دعم شامل لجميع خدمات جوجل. وصولاً إلى شاشة OLED مقاس 6.81 بوصة والمواصفات الممتازة الأخرى التي تقدمها. وكذلك نظام الكاميرا المميز للهاتف والذي حظي باهتمام كبير عند الإعلان عن الهاتف. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك أيضًا هواتف رئيسية أخرى ، ولكن ضمن عائلة السبعينيات ، مثل: Honor 70 و Honor 70 pro و Honor 70 pro plus. فيما يلي نتعرف على مواصفات وسعر هاتف Honor magic 4 Ultimate mobile الجديد.

مواصفات هونر ماجيك 4 النهائية:

وزن الهاتف يقدر بـ 242 جرام.

كما يأتي الهاتف بمواد تصنيع السيراميك على ظهر الهاتف ، بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف

يتوفر الهاتف بإمكانية تركيب شريحتين من نوع Nano Sim ، مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G

لكن الهاتف غير متوفر مع دعم لإمكانية زيادة مساحة التخزين ، بسبب عدم وجود مدخل إضافي لبطاقة الذاكرة

الهاتف أيضًا مقاوم للأتربة والماء بشهادة معتمدة IP68 بحيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء على عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة فقط

بحيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء على عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة فقط الهاتف يأتي مع شاشة LTPO OLED وبحجم 6.81 بوصة ، فهو متوفر بجودة FHD + بدقة 1312 × 2848 بكسل بكثافة بكسلات 460 بكسل في البوصة.

وبحجم 6.81 بوصة ، فهو متوفر بجودة FHD + بدقة 1312 × 2848 بكسل بكثافة بكسلات 460 بكسل في البوصة. شاشة الهاتف تأتي بأبعاد عرض 19.5: 9 بمساحة 93.5٪ من جسم الهاتف ، مما يوفر تجربة ألعاب ومشاهدة أفضل.

يصل سطوع الشاشة إلى حوالي 1000 شمعة مع دعم الميزة HDR10 + الذي يوفر محتوى أوضح حتى في الضوء العالي أو ضوء الشمس.

الذي يوفر محتوى أوضح حتى في الضوء العالي أو ضوء الشمس. بالإضافة إلى دعم الميزة 1B اللون لعرض أكثر من مليار لون على الشاشة لتوفير تجربة ألوان أكثر وضوحًا وتشبعًا

لعرض أكثر من مليار لون على الشاشة لتوفير تجربة ألوان أكثر وضوحًا وتشبعًا كما تأتي شاشة الهاتف بمعدل تحديث جديد 120 هرتز لتوفير نعومة وسرعة في الحركة والحركة ، مع دعم لـ. خاصية LTPO لتوفير تدرج في معدل التحديث حسب الاستخدام وبالتالي الحفاظ على طاقة الهاتف

لتوفير تدرج في معدل التحديث حسب الاستخدام وبالتالي الحفاظ على طاقة الهاتف أما عن الحماية فتأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية مثبتة مسبقًا من النوع زجاج مقاوم للخدش لتوفير الحماية من الخدوش.

أداء الهاتف

‌ الهاتف متاح بواجهة مستخدم Magic UI 6 الجديد والمميز من هونر مع وجود نظام التشغيل أندرويد 12 احدث اصدار.

الجديد والمميز من هونر مع وجود نظام التشغيل احدث اصدار. كما يتوفر الهاتف بدعم كامل لخدمات جوجل بشكل رسمي وطبيعي

كما يحتوي الهاتف على معالج كوالكوم الجديد والمميز وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 وهو متوفر بتقنية تصنيع دقيقة 4 نانومتر لتوفير الطاقة.

وهو متوفر بتقنية تصنيع دقيقة 4 نانومتر لتوفير الطاقة. يعمل المعالج بثمانية أنوية: الأساسي والأقوى من النوع اللحاء- X2 يعمل بتردد يصل إلى 3.00 جيجاهرتز

يعمل بتردد يصل إلى 3.00 جيجاهرتز بالإضافة إلى وجود ثلاث أنوية تعمل بتردد 2.40 جيجا هرتز ، ومتوفر أيضًا من النوع اللحاء- A710 .

. أما النوى الأربعة المتبقية فهي من النوع. اللحاء A510 يعمل بتردد أقل 1.70 جيجاهرتز

يعمل بتردد أقل 1.70 جيجاهرتز أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU في الهاتف ، فهي تأتي أيضًا من شركة كوالكوم بمعالج ادرينو 730 .

. كما يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من مساحة التخزين ويأتي كالتالي: 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام

تخزين الهاتف الداخلي متاح أيضًا UFS 3.1 سريعون.

كاميرا Honor Magic 4 Ultimate:

‌ الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 ، بزاوية تصوير 100 درجة ، ودعم HDR ، وتصوير 4K.

يوجد أيضًا مستشعر بجانب الكاميرا الأمامية TOF 3D لتوفير ميزة 3D Face Unlock.

لتوفير ميزة 3D Face Unlock. يأتي الهاتف أيضًا مع إعداد رباعي الكاميرا: يأتي الجهاز الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.6 ، ويتوفر مع دعم الليزر AF و PDAF.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 64 ميجابكسل ذات زاوية تصوير واسعة للغاية بفتحة عدسة F / 2.2. ‌

أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فهي تأتي من نوع Periscope Telephoto بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 3.5 ، ومتوفرة بدعم PDAF وتثبيت بصري OIS مع تكبير بصري يصل إلى 5x. ؟

أما بالنسبة للكاميرا الأخيرة فهي تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.0 وهي كاميرا مساعدة لتحسين وضوح الصور مع المدى الديناميكي أثناء التصوير بالخارج.

كما يحتوي ظهر الهاتف مع الكاميرات الخلفية على نفس مستشعر TOF 3D ، وهو مخصص للعمق وتحسين جودة التصوير.

يوجد داخل دائرة الكاميرا فلاش LED تدعم الكاميرات التصوير بتقنية HDR والبانوراما.

يتوفر الهاتف أيضًا مع دعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة عالية تصل إلى 4K بدقة 2160 بكسل ومعدل التقاط 30/60 إطارًا في الثانية.

أو التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدلات التقاط 30/60 إطارًا أيضًا.

الهاتف متاح أيضًا مع دعم التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS لتوفير الاستقرار أثناء تصوير مقاطع الفيديو.

المواصفات الأخرى للهاتف:

تعال الهاتف هونر ماجيك 4 في نهاية المطاف مع مكبرات صوت ستريو خارجية ، فإنه يوفر تجربة صوتية أفضل

مع مكبرات صوت ستريو خارجية ، فإنه يوفر تجربة صوتية أفضل ومع ذلك ، فهو لا يأتي بمدخل 3.5 مم ، لذا لا يمكن تركيب سماعات الأذن. ‌

الهاتف متاح أيضًا مع. خاصية NFC .

. بالإضافة إلى دعم الاستشعار IR BLASTER مما يتيح إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف

مما يتيح إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف لكن الهاتف لا يأتي مع دعم شبكات راديو FM

بصمة الهاتف متوفرة من النوع فوق صوتي يقع في الجزء السفلي من الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عبر ميزة تأمين الجهاز بالوجه.

يقع في الجزء السفلي من الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عبر ميزة تأمين الجهاز بالوجه. كما يدعم الهاتف عددًا من المستشعرات المختلفة مثل: التقارب ، والتسارع ، ومقياس الضوء ، والجيروسكوب ، وأيضًا البوصلة.

يحتوي الهاتف على بطارية Li-poly بسعة 4600 مللي أمبير ، مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100٪ في نصف ساعة فقط.

وأيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.

كما يحتوي الهاتف على منفذ الشحن السريع Type C 3.1 ، بالإضافة إلى دعمه لـ. خاصية OTG .

. أخيرا : يتوفر الحنف بلونين متاحين فقط وهما كالتالي: الأسود والأبيض.

سعر هونر ماجيك 4 النهائي: