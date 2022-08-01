Honor x8 5G نسخة جديدة من هُواتف هُونر | مواصفات وسعر الهاتف

Honor x8 5G هاتف جديد وإصدار آخر من هُواتف Honor ينضمان إلى مجموعة الهُواتف الذكية للشركة لهذا العام 2022. أعلنت الشركة مؤخرًا عن إصدار جديد من هُواتفها فِيْ العائلة x وهُو هاتف Honor x8 5G. الهاتف إصدار جديد ومتفوق من هاتف الشركة السابق Honor x8 مع بعض الاختلافات والتعديلات وبالتأكيد سعر أعلى. يأتي الهاتف مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بمعالج جديد من شركة كوالكوم وهُو أنف العجل 480+. كَمْا يأتي الهاتف بشاشة. TFT بجودة HD + وحده وليس HDF ومع ذلك، فهُو مقبول مقارنة بسعر الهاتف. يتوفر الهاتف أيضًا بنظام كاميرا ثلاثية لتوفِيْر تجربة تصوير أفضل. كَمْا يأتي الهاتف ببطارية كبيرة. 5000 مللي أمبير مع الشحن السريع 22.5 واط. يذكر أيضًا أن الشركة لديها هُواتف أخرى هذا العام مثل Honor X40i و Honor x9 و Honor magic 4 pro وغيرها من الهُواتف الذكية. بعد ذلك نعرف الباقي مواصفات وسعر موبايل Honor x8 5G شرف جديد.

مواصفات هاتف Honor x8 5G

الهاتف ياتي بوزن تقريبي. 194 جرامات

جرامات كَمْا يأتي الهاتف بمواد تصنيع بلاستيكية. البولي فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف، بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف

فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف، بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال نانو سيم مع دعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G.

مع دعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بالإضافة إلى دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة، وذلك بسبب توفر مدخلات إضافِيْة لتركيب بطاقة الذاكرة

يحتوي الهاتف أيضًا على شاشة من النوع شاشة TFT-LCD متوفر بحجم 6.5 بوصة وبجودة عالية HD + دقة البكسل 720 × 1600 بكسل

متوفر بحجم 6.5 بوصة وبجودة عالية دقة البكسل بكسل كَمْا أنه يأتي بكثافة بكسل تقريبًا. 270 بكسل فِيْ البوصة.

بكسل فِيْ البوصة. شاشة الهاتف تأتي أيضًا بأبعاد العرض. 20 9 لتوفِيْر تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفِيْديو وممارسة الألعاب.

أداء الهاتف

الهاتف يعمل Honor x8 5G نظام التشغيل أندرويد 11 اعمال جوجل بالإضافة إلى واجهة المستخدم الفريدة والمميزة Magic UI 4.2.1 تحديث .

نظام التشغيل اعمال بالإضافة إلى واجهة المستخدم الفريدة والمميزة . يحتوي الهاتف أيضًا على معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهُو Qualcomm Snapdragon 480+ 5G وهُو متوفر بتقنية تصنيع 8 نانومتر

وهُو متوفر بتقنية تصنيع 8 نانومتر يعمل معالج الهاتف بمحورين. اللحاء- A76 وهِيْ متوفرة بتردد حوالي 2.2 جيجاهرتز.

وهِيْ متوفرة بتردد حوالي 2.2 جيجاهرتز. بالإضافة إلى وجود ست نوى أخرى من النوع اللحاء- A55 وتلك تعمل بتردد أقل يبلغ حوالي 1.9 جيجاهرتز.

وتلك تعمل بتردد أقل يبلغ حوالي 1.9 جيجاهرتز. يحتوي الهاتف أيضًا على نسخة واحدة فقط من مساحة التخزين المتاحة وتأتي كالتالي 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام.

هاتف مزود بكاميرا Honor x8 5G

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة. فتحة العدسة f / 2.0 متاح مع دعم تسجيل الفِيْديو HDF.

متاح مع دعم تسجيل الفِيْديو يوجد على ظهر الهاتف أيضًا إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفِيْة يأتي الرئيسي بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة. فتحة العدسة f / 1.8 متاح مع دعم الميزات PDAF.

متاح مع دعم الميزات الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة فتحة العدسة f / 2.4 المستخدمة فِيْ تصوير الماكرو دقيق.

المستخدمة فِيْ تصوير الماكرو أما بالنسبة للكاميرا الثالثة والأخيرة فهِيْ تأتي بعازل بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بفتحة عدسة. فتحة العدسة F / 2.4.

دعم الكاميرات HDR والتصوير بانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات

والتصوير بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات يمكن للهاتف أيضًا تسجيل فِيْديو عالي الجودة. HDF بدقة 1080 بكسل، بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية.

مواصفات الهاتف الأخرى

هاتف Honor x8 5G يأتي مع سماعات خارجية أحادية مكبرات صوت أحادية ومع ذلك، فإنه يوفر تجربة صوتية جيدة.

يأتي مع سماعات خارجية أحادية ومع ذلك، فإنه يوفر تجربة صوتية جيدة. كَمْا يأتي الهاتف بمقبس 3.5 ملم لتثبيت السماعة.

الهاتف متاح أيضًا مع الميزة. NFC.

ومع ذلك، فهُو غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

بصمة الهاتف تأتي على الجانب مدمجة مع زر الطاقة، بالإضافة إلى وجود دعم للوظيفة. فتح الوجه لفتح الهاتف بوجه مطبوع.

لفتح الهاتف بوجه مطبوع. كَمْا يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل القرب، والتسارع، والبوصلة

يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بحجم 5000 تتوفر من النوع مللي أمبير ليثيوم بوليمر مع دعم الشحن السريع، 22.5.

تتوفر من النوع مللي أمبير مع دعم الشحن السريع، 22.5. منفذ الشحن المتوفر فِيْ الهاتف من النوع الجديد والسريع أيضًا. Type-C 2.0 مع دعم الميزات OTG.

مع دعم الميزات يتوفر الهاتف أيضًا بثلاثة ألوان متوفرة وهِيْ كالتالي الأسود والأزرق والأبيض.

سعر هاتف Honor x8 5G