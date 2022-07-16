Infinix note 12 pro هاتف انفِيْنكس الأقوي | أهم مميزات وعيوب الهاتف

انفنيكس نوت 12 برو هاتف جديد ينضم إلى مجموعة Infinix للهُواتف الذكية لعام 2022. أعلنت الشركة قبل أيام قليلة عن إطلاق مجموعة جديدة من هُواتفها داخل العائلة. الملاحظة 12 الذي تم الإعلان عنه مسبقًا. طرحت الشركة مؤخرًا هاتفِيْن Infinix note 12 5G و انفنيكس نوت 12 برو الأقوى فِيْ السلسلة. يعد الهاتفان استمرارًا لتلك العائلة، والتي تضمنت هُواتف مثل Infinix note 12 G96 و Infinix note 12 G88 و Infinix note 12 vip. يقدم الهاتف مجموعة مميزة من المواصفات والمميزات الداخلية التي تنافس فِيْ أسواق الهُواتف الذكية هُواتف الشركات الأخرى. يأتي الهاتف بمعالج MediaTek مع دعم شبكات الجيل الخامس. بالإضافة إلى شاشة AMOLED مع البطارية 5000 صدر. بالإضافة إلى نظام كاميرا جديد بكاميرا دقيقة 108 ميغا بكسل ها نحن نتجاوز الباقي مواصفات وسعر موبايل Infinix note 12 pro جديد من Infinix.

مواصفات هاتف Infinix note 12 pro

الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 188 جرام.

كَمْا أنه يأتي بمواد بلاستيكية. البولي بالكامل على ظهر الهاتف، مع إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.

بالكامل على ظهر الهاتف، مع إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف. كَمْا يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال نانو سيم يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G

يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G كَمْا أنه متوفر مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة، وذلك بسبب توفر المدخلات الإضافِيْة لبطاقة الذاكرة.

كَمْا فِيْ النسخة الأخرى من الهاتف، لم تعلن الشركة عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء.

الهاتف يأتي مع شاشة. AMOLED مقاس 6.7 إنش، متوفر بجودة عالية FHD + دقة البكسل 1080 × 2400 بكسل

مقاس 6.7 إنش، متوفر بجودة عالية دقة البكسل بكسل أيضًا بكثافة بكسلات تبلغ 393 بكسلًا فِيْ البوصة الواحدة.

وتأتي الشاشة أيضًا بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20 9، للاستمتاع بالألعاب ومشاهدة مقاطع الفِيْديو

كَمْا تأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية من النوع زجاج كورنينج الغوريلا 3 لتوفِيْر الحماية ضد الكسر أو الخدوش.

لتوفِيْر الحماية ضد الكسر أو الخدوش. هاتف انفنيكس نوت 12 برو متوفر بواجهة مستخدم جديدة خاصة من Infinix وهِيْ OS X 10.6 على أساس نظام التشغيل أندرويد 12 الشركة جوجل.

متوفر بواجهة مستخدم جديدة خاصة من Infinix وهِيْ على أساس نظام التشغيل الشركة يحتوي الهاتف أيضًا على معالج ثماني النواة من الشركة. ميديا ​​تك و ال ميديا ​​تيك البعد 810 وهُو متوفر بدقة تصنيع تصل إلى 6 نانومتر

و ال وهُو متوفر بدقة تصنيع تصل إلى 6 نانومتر المعالج يعمل مع نوى. اللحاء- A76 بتردد حوالي 2.4 جيجا هرتز

بتردد حوالي 2.4 جيجا هرتز بالإضافة إلى وجود ست نوى أخرى من النوع اللحاء- A55 ومع ذلك، فهُو يعمل بتردد أقل يصل إلى 2.0 جيجاهرتز.

ومع ذلك، فهُو يعمل بتردد أقل يصل إلى 2.0 جيجاهرتز. أما معالج الرسوميات فهُو يأتي من شركة أركنساس هُو نوع من مالي- G57 MC2 .

هُو نوع من . فِيْما يتعلق بالسعة التخزينية، يتوفر الهاتف فِيْ إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتاحة ويأتي كالتالي 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام.

يتوفر أيضًا بنوع تخزين UFS 2.1.2 تحديث سريع.

كاميرا هاتف Infinix note 12 pro

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F / 2.0، وفلاش LED مزدوج، ودعم التصوير عالي الجودة. 2 ك.

يوجد فِيْ ظهر الهاتف أيضًا ثلاث كاميرات خلفِيْة تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.8، وهِيْ متوفرة مع دعم الوظيفة. PDAF.

تأتي الكاميرا الثانية بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4.

أخيرًا الكاميرا الثالثة والأخيرة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 أيضًا، وتستخدم للعزل والبورتريه.

تتوفر أيضًا كاميرات الهاتف مع الميزة. HDR مع التصوير البانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش رباعي LED بجانب الكاميرات

مع التصوير بالإضافة إلى وجود فلاش رباعي LED بجانب الكاميرات كَمْا يتوفر الهاتف مع دعم تسجيل الفِيْديوهات بجودة عالية. 2 كيلو بدقة 1444 بكسل ومعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية.

بدقة بكسل ومعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية. أيضا، تصوير عالي الجودة. HDF بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية أيضًا.

مواصفات الهاتف الأخرى

تعال الهاتف انفنيكس نوت 12 برو مع اثنين من مكبرات الصوت الخارجية مكبرات صوت ستيريو يوفر أصواتًا واضحة وصاخبة.

مع اثنين من مكبرات الصوت الخارجية يوفر أصواتًا واضحة وصاخبة. كَمْا أنه متوفر بمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

كَمْا فِيْ الإصدار السابق، لا يأتي الهاتف مع ميزة دعم. NFC.

كَمْا أنه غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

بصمة الإصبع فِيْ الهاتف تأتي على الجانب مدمجة مع زر الطاقة، مع دعم الوظيفة فتح الوجه لفتح الهاتف بالوجه المطبوع.

لفتح الهاتف بالوجه المطبوع. يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل القرب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب أيضًا.

يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بحجم 5000 نوع مللي أمبير لي بولي متوفر مع دعم الشحن السريع 33 ماذا او ما.

نوع مللي أمبير متوفر مع دعم الشحن السريع ماذا او ما. يأتي منفذ الشحن المتوفر فِيْ الهاتف أيضًا من النوع السريع Type-C 2.1 مع دعم الميزات OTG.

مع دعم الميزات أخيرًا، يتوفر الهاتف بلونين فقط متاحين وهما كالتالي الأسود والأبيض.

سعر هاتف Infinix note 12 pro