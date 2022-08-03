Infinix smart 6 plus صفقة انفِيْنكس الجديدة | ة الهاتف والأسعار

انفِيْنيكس سمارت 6 بلس هاتف اقتصادي جديد آخر من هُواتف الشركة انفِيْنيكس قبل أيام، أعلنت الشركة عن إطلاق إصدار جديد داخل العائلة ذكي من هُواتفهم وهُو هاتف انفِيْنيكس سمارت 6 بلس. يتم إطلاق الهاتف بفئة سعرية جديدة تكاد تكون خالية من المنافسة، لأن العديد من الهُواتف غير متوفرة بهذه الأسعار. إلا أن الشركة تقدم هاتفها الجديد بمجموعة متواضعة من المواصفات التي توفر أداءً مقبولاً مقارنة بسعر الهاتف لتوفِيْر صفقة جيدة لمجموعة من مستخدمي هُواتف الشركة. يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من ميديا ​​تيك وهُو الهليوم G25 هاتف Xiaomi Redmi 10A الجديد. كَمْا يأتي الهاتف بشاشة. IPS جودة HD + بحجم أقرب إلى 6.8 بوصة، وهُو متوفر بمعدل تحديث 90 وبالتالي يتفوق أداء هِيْرتز على شاشة هاتف Xiaomi. يوجد أيضًا نظام كاميرا مزدوجة فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف، وهُو ليس الأفضل، لكنه يخدم الغرض المطلوب. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشركة تمتلك هُواتف أخرى بفئات أسعار أعلى وتقدم مواصفات أفضل مثل Infinix note 12 G96 و Infinix note 12 vip و Infinix note 12 pro و Infinix note 12. سعر ومواصفات موبايل انفِيْنيكس سمارت 6 بلس جديد من Infinix.

مواصفات هاتف Infinix smart 6 plus

الهاتف ياتي بوزن تقريبي. 202 جرامات

جرامات وهِيْ متوفرة أيضًا فِيْ مواد بلاستيكية. البولي بالكامل على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف

بالكامل على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال الاخ الاكبر متاح مع دعم الشبكات حتى الجيل الرابع 4G غير مرتبطة

متاح مع دعم الشبكات حتى الجيل الرابع غير مرتبطة كَمْا يأتي الهاتف بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة، وذلك بسبب توفر فتحة إضافِيْة لتركيب كارت ميموري حتى 512 تهزهز.

تهزهز. أيضًا، لا يتوفر الهاتف مع أي مطالبة رسمية معتمدة من IP لمقاومة الرذاذ أو الغبار

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة. 6.82 البوصة تأتي من نوع IPS-LCD بجودة HD + بدقة 720 × 1600 بكسل

البوصة تأتي من نوع بجودة بدقة بكسل الشاشة متاحة أيضًا بدرجة سطوع عالية تقارب. 440 شمعة، لتوفِيْر درجة عالية من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود ضوء ساطع أو ضوء الشمس

شمعة، لتوفِيْر درجة عالية من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود ضوء ساطع أو ضوء الشمس الشاشة أيضا تحتل نسبة مئوية 90.66٪ من جسم الهاتف، مما يوفر مساحة عرض أكبر

من جسم الهاتف، مما يوفر مساحة عرض أكبر تأتي شاشة الهاتف أيضًا بأبعاد العرض المعتادة. 20 9 الذي يوفر أفضل تجربة والاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفِيْديو وممارسة الألعاب

الذي يوفر أفضل تجربة والاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفِيْديو وممارسة الألعاب شاشة الهاتف تأتي أيضًا بمعدل تحديث جديد 90 هِيْرتز، لتوفِيْر بعض السرعة والسلاسة فِيْ الحركة والتنقل على الشاشة.

أداء الهاتف

الهاتف متاح أيضًا بواجهة مستخدم Infinix الجديدة الخاصة. OS X 10.6 الذي يعتمد على نظام التشغيل أندرويد 12 .

الذي يعتمد على نظام التشغيل . يحتوي الهاتف أيضًا على معالج رباعي النواة من MediaTek وهُو ميديا ​​تيك هِيْليوم G25 وهُو متوفر بتقنية تصنيع 12 نانومتر

وهُو متوفر بتقنية تصنيع 12 نانومتر يحتوي معالج الهاتف على أربعة أنوية من النوع اللحاء- A53 يعمل بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز

يعمل بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز أما النوى الأربعة المتبقية فهِيْ من نفس النوع. اللحاء- A53 ولكن هذه متوفرة بتردد أقل يصل إلى 1.5 جيجا هرتز

ولكن هذه متوفرة بتردد أقل يصل إلى 1.5 جيجا هرتز يحتوي الهاتف أيضًا على وحدة معالجة الرسومات (GPU). GPU مع نوع من المعالج PowerVR GE8320 .

مع نوع من المعالج . يتوفر فِيْ الهاتف نسخة واحدة فقط من مساحة التخزين المتوفرة وتأتي كالتالي 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.

كاميرا Infinix smart 6 plus

الهاتف متوفر بكاميرا سيلفِيْ أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة. فتحة العدسة f / 2.0 متوفر أيضًا مع دعم الميزات HDR مع فلاش LED مزدوج.

متوفر أيضًا مع دعم الميزات مع فلاش LED مزدوج. يوجد أيضًا إعداد للكاميرا الخلفِيْة المزدوجة فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف – يأتي الإعداد الرئيسي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة. فتحة العدسة f / 2.0 متاح مع دعم الميزات AF.

متاح مع دعم الميزات أما الكاميرا الثانية فتأتي للعزل والتصوير البورتريه بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة. فتحة العدسة F / 2.4.

تتوفر أيضًا كاميرات الهاتف مع الميزة. HDR مع التصوير البانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش LED مزدوج بجانب الكاميرات الخلفِيْة

مع التصوير بالإضافة إلى وجود فلاش LED مزدوج بجانب الكاميرات الخلفِيْة يتوفر الهاتف أيضًا مع إمكانية تسجيل مقاطع الفِيْديو بجودة عالية. عالي الدقة بدقة 720 بكسل، بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية.

مواصفات الهاتف الأخرى

تعال الهاتف انفِيْنيكس سمارت 6 بلس مع سماعات خارجية أحادية مكبرات صوت أحادية وهذا مقبول بالنسبة لفئة سعر الهاتف.

مع سماعات خارجية أحادية وهذا مقبول بالنسبة لفئة سعر الهاتف. كَمْا يأتي مع مدخل 3.5 ملم لتثبيت السماعة.

لكن الهاتف غير متوفر مع دعم الميزات. NFC.

كَمْا أنه غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

بالنسبة للحماية، توجد بصمة الهاتف فِيْ الخلف، أسفل الكاميرات.

بالإضافة إلى دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الإصبع من خلال الوظيفة فتح الوجه .

. كَمْا يأتي الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل التقارب والتسارع وكذلك البوصلة.

يتوفر الهاتف أيضًا ببطارية ليثيوم أيون تأتي فِيْ الحجم 5000 مللي أمبير، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات.

مللي أمبير، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات. لكن منفذ شحن الهاتف من النوع القديم. مايكرو يو اس بي 2.0 مع دعم الميزات OTG.

مع دعم الميزات أخيرًا يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان متوفرة وهِيْ كالتالي الأسود والأزرق والبنفسجي أيضًا.

سعر Infinix smart phone 6 plus