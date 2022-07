Infinix Smart 6 Plus.. نسخة “باهتة” من الهاتف بأسعار ومواصفات مختلفة

قدمت شركة Infinix، اليوم الجمعة، هاتفها الجديد Smart 6 Plus فِيْ الهند بتصميم ومواصفات مختلفة مقارنة بهاتف Smart 6 Plus الأصلي المتوفر فِيْ الأسواق الأخرى.

تم تصميم الإصدار الهندي من Infinix Smart 6 Plus حول شاشة مسننة مثل الطراز الأصلي، ولكن بقطر 6.82 بوصة، فهُو أكبر من شاشة 6.6 بوصة الأصلية من Smart 6 Plus.

الشاشة الهندية المتغيرة باهتة مع ذروة سطوع تبلغ 440 شمعة (مقابل 500 شمعة فِيْ المتر المربع)، لكن كلتا الشاشتين لها نفس الدقة (HD +).

تتميز اللوحة الخلفِيْة لـ Indian Smart 6 Plus “بتصميم خلفِيْ مرآة”، بينما يتميز الغطاء الخلفِيْ للنموذج الأصلي “بتصميم محكَمْ Aura Waves” ومغطى بمادة مضادة للبكتيريا.

يختلف تصميم الكاميرا فِيْ كلا الخيارين أيضًا، لكن كلاهما يستخدم مستشعرات أساسية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بعدسات AI، كَمْا تختلف كاميرات الصور الشخصية.

يحتوي الطراز الأصلي على كاميرا سيلفِيْ بدقة 8 ميجابكسل مرتبطة بمصباح يدوي واحد، بينما يتميز الإصدار الهندي بوحدة صور شخصية بدقة 5 ميجابكسل محاطة بمصابيح LED على الجانبين الأيسر والأيمن.

يتم تشغيل Infinix Smart 6 Plus الهندي بواسطة معالج Helio G25 SoC ويأتي مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من التخزين، وفقًا لـ gsmarena.

يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فعليًا حتى 6 جيجابايت، ولديها أيضًا خيار لتوسيع التخزين حتى 512 جيجابايت نظرًا لأن الهاتف الذكي يحتوي على فتحة مخصصة لبطاقة microSD.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Smart 6 Plus الأصلي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت.

على واجهة البرنامج، يعمل Indian Smart 6 Plus على Android 12 (Go Edition) مع XOS 10.6 فِيْ الأعلى، على عكس الطراز الآخر الذي يعمل بنظام XOS 7.6 استنادًا إلَّى Android 11 (Go Edition).

تشتمل بقية الميزات البارزة لكلا الإصدارين من Infinix Smart 6 Plus على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت فِيْ الخلف ونظام الصوت المحيطي DTS ومنفذ microUSB. يحتوي كلا الطرازين على بطارية 5000 مللي أمبير.

يتم تقديم متغير Infinix Smart 6 Plus’s India بألوان Miracle Black و Tranquil Sea Blue، وسيتم طرحه للبيع فِيْ الهند من خلال Flipkart بدءًا من 3 أغسطس بسعر تمهِيْدي يبلغ 7999 روبية هندية (101 دولارًا أو 99 يورو).