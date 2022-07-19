instant link الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 عموم المحافظات موقع http//epedu.gov.iq/ وزارة التعليم العراقية 

رَابِطْ للتحقق من نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​الجولة الأولى 2022، أكَمْل طلاب الصف الثالث المتوسط ​​الامتحانات منذ عدة أيام واستمرت الامتحانات أكثر من أسبوعين، حيث أنها تحتوي على أهم المواد الدراسية للغة العربية وعلومها، التعليم الديني واللغة الإنجليزية وغيرها من المواد العامة والبحثية أبلغ العديد من الطلاب عن نتائج الجولة الثالثة، الجولة الأولى 2022، برقم الهُوية، وذلك من خلال محركات البحث الخاصة بالموقع الرسمي للتعليم فِيْ العراق، وذلك لرغبة على الطلاب معرفة نتائج الامتحانات لذلك العام.

نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الجولة الأولى

اعلنت وزارة التربية العراقية انها انتهت من تصحيح الامتحانات بحَلْول عام 2022 فِيْ جميع محافظات العراق، وان تصحيح الامتحانات تم فِيْ المراكز التي تعينها وزارة التربية والتعليم، وتم ذلك فِيْ من خلال إجراءات سرية للغاية، وبعد الانتهاء من التصحيح تمت ة المستندات مرة واحدة. آخر من خلال لجنة متخصصة وهذا لمنح كل طالب الدرجة المقابلة له، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة المعدل الثالث ظهرت فِيْ مختلف المحافظات العراقية من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع المعتمدة. من قبل الوزارة.

رَابِطْ للتحقق من نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​الجولة الأولى 2022

حتى الآن ما زال العديد من الطلاب فِيْ جميع محافظات العراق يبحثون عن نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​الدور الأول الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك بعد استكَمْال عملية ة الوثيقة خلال الأيام القليلة الماضية، ونشرت وزارة التربية العراقية رَابِطًْا لنتيجة الفصل. المتوسط ​​الثالث الذي يتم الحصول عليه بسرعة هُو ما يلي

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر نتيجة المتوسط ​​الثالث

أدخل اسم الطالب ورقم الاختبار

انقر فوق عرض

وانتشرت شائعات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل إعلان النتيجة فِيْ محافظات العراق، ولهذا الغرض عملت وزارة التربية والتعليم العراقية على تنبيه الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاستماع لمثل هذه الشائعات، حيث كانت النتيجة حاضرة على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من امتحان التصحيح.

وفِيْ نهاية المقال، لاحظنا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه لا يمكن الحصول على نتائج المرحَلْة الأولى إلا برقم الهُوية للصف الثالث المتوسط ​​، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة العراقية. من التعليم، لرؤية النتائج بعد ظهُورها فِيْ أقرب وقت ممكن.