Iphone 14″ شركة أبل تعلن موعد بدء حجز ايفون 14 جميع الاصدارات ،يعتبر أحد الأجهزة الحديثة التي أصدرتها شركة أيفون ويبحث أعداد كبيرة من الجمهور حول العالم عن المواصفات الخاصة بالجهاز الذي أعلنت عن إصداره الشركة خلال المؤتمر السنوي التي أقيم في صباح يوم الأربعام ال7 من سبتمبر لعام 2022 والتحدث عن كافة الخصائص والمواصفات الخاصة بالجهاز.

ميزات iPhone 14 Pro Max

تضمن المؤتمر الصحفِيْ الحديث عن ميزات iPhone التي كانت تعتبر الأقوى بين فئات iPhone وبين فئات الهُواتف الذكية، هذا الهاتف الذي وصفت كاميرته بأنها الأعلى جودة بين أجهزة Apple المختلفة، لديه القدرة الأسطورية الصورة الفوتوغرافِيْة التي تتجاوز خيال العقل البشري، حيث تتميز بإمكانيات دقيقة ومعقدة وإمكانية التقاط فائقة. أطلقت عليها الشركة اسم وظيفة التصوير الفلكي.

إلى جانب الكاميرات الرائعة، توجد شريحة A15 Bionic مع ترقية إلى معالج A16.

فِيْ الوقت نفسه، وصلت مساحة تخزين الهاتف إلى 2 تيرابايت، وهِيْ أعلى وحدة تخزين فِيْ الهاتف الذكي.

هناك أيضًا شاشة عرض ترويجية 120 هرتز تشبه iPad Pro، وتأتي الشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث فائق المقاومة للخدش ومجهز بطبقة مقاومة للزيت وبصمات الأصابع والماء والغبار. .

تم تغيير تخطيطات Face ID على iPhone 14 Pro Max الجديد أيضًا من فئات iPhone التي جاءت قبله.

وقالت الشركة إن الشخص الذي سيشتري هذا iPhone يمكنه التبديل بين USB Type-C وبين منفذ Lightning لبعض الموديلات، وهذا ما جعل بعض الناس سعداء للغاية واعتبروا ذلك قفزة كبيرة فِيْ عالم الهُواتف الذكية.

تاريخ بدء الطلب المسبق لـ iPhone 14 Pro Max

قالت صحيفة The Sun البريطانية إن مَوعِد بدء حجز iPhone 14 Pro Max الجديد سيبدأ فِيْ 14 سبتمبر 2022.

فِيْ حين ذكر أن مَوعِد إطلاقه فِيْ السوق سيبدأ فِيْ 16 سبتمبر 2022.

يعد iPhone 14 Pro Max أحد الإصدارات التالية من iPhone iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

Iphone 14″ شركة أبل تعلن موعد بدء حجز ايفون 14 جميع الاصدارات كما ويتيح الجهاز مواصفات ومزايا خاصة بالمساحة التخزينية الكبيرة بالإضافة الى الأسعار للجهاز في كافة بلاد العالم كما ويتوفر لديه مزايا عالية في جودة التصوير والكاميرات.