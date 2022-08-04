iPhone 14 قد يظهر بمجموعة ألوان جديدة رائعة

تستعد Apple لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 14 في سبتمبر القادم، وبينما لم تعلن الشركة رسميًا عن ذلك، فمن المعتاد إطلاق أجهزة جديدة في خريف كل عام.

وقد ظهر تسريب جديد ومثير حول خيارات الألوان التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في أجهزة iPhone 14. على ما يبدو، تتخلى شركة Apple عن خيارات الألوان التقليدية والشائعة، وفقًا لما ذكره McGuire Wood، الذي يتتبع أخبار Apple دائمًا.

الألوان المتوفرة في iPhone 14

قال McGuire إن خيارات الألوان لإصدار iPhone 14 هي الأخضر والأزرق والأسود والأبيض والأحمر والأرجواني، وبالنسبة لـ iPhone 14 Pro و Pro Max، فمن المحتمل أن نرى الألوان التالية الأخضر والأرجواني والفضي. والذهب والجرافيت

ويلاحظ في القائمة أعلاه أن بعض الألوان التي كانت تعتبر أكثر شيوعًا، مثل Sierra Blue و Pink، قد اختفت، وكانت الأكثر شهرة لمستخدمي هواتف Apple في الإصدار السابق من iPhone 13، ولكن دعونا لا يكون الأمر كذلك معروف على وجه اليقين اذا قررت الشركة التخلص منها لحين التقديم الرسمي.

تسريبات أخرى عن iPhone 14

جلبت الأيام القليلة الماضية العديد من التسريبات الأخرى للهاتف، أبرزها تحديث الشاشات من الإصدار السابق وخاصية Always On Display.

كما أشارت تكهنات أخرى إلى أن الهاتف يدعم سرعات شحن تصل إلى 30 واط، وهي زيادة عن الشحن السريع لـ iPhone 13 بقوة 27 واط، وقيل أيضًا أن الأسعار تبدأ من 799 دولارًا.