Iphone 14 plus سعر ومواصفات هاتف آبل الجديد، منذ إعلان شركة آبل عن الإصدار الجديد لأجهزتها وهو Iphone 14 plus في السابع من شهر سبتمبر زاد الاهتمام بشكل كبير من قبل المهتمين للتعرف بشكل أكبر على مواصفات Iphone 14 plus والذي يحمل العديد من المواصفات الضخمة والرائعة والتعرف على Iphone 14 plus سعر وموعد طرحه بالأسواق العربية والأجنبية.

مواصفات آيفون 14 بلس الجديد

أولاً يأتي الهاتف بوزن تقريبي 203 جرامات

كَمْا أنه متوفر بمواد بناء زجاجية بالكامل على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم.

هناك أيضًا طبقة حماية على ظهر الهاتف تأتي من نوع زجاج كورنينج الغوريلا للحماية من الكسر أو الخدوش.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال نانو سيم وهِيْ متوفرة بدعم من شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع والخامس معا

لكن الهاتف غير متوفر مع دعم إدخال إضافِيْ لتركيب كارت ميموري، لذا لا يمكن زيادة السعة التخزينية المتاحة للهاتف.

كَمْا يتوفر الهاتف مع إمكانية مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 أين يمكن وضع الهاتف تحت الماء على العمق 6 متر ل 30 دقيقة واحدة

الهاتف متاح أيضًا مع الميزة. دفع التفاح لتسهِيْل المعاملات المالية عبر الهاتف، من خلال إمكانية ربط البطاقات المصرفِيْة بالهاتف مثل البطاقة الائتمانية أيضاً بطاقة ماستر بطاقة ائتمان .

يحتوي الهاتف على شاشة من النوع شاشة Super Retina XDR OLED والحجم 6.7 بوصة بجودة FHD + ودقة البكسل 1284 × 2778.

الشاشة متاحة أيضًا بكثافة بكسل تقريبًا. 458 بكسل فِيْ البوصة.

سطوع الشاشة تقريبًا. 1200 لومن، وبالتالي توفِيْر مزيد من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود ضوء الشمس

شاشة الهاتف تأتي أيضًا بوظيفة HDR10 مع دولبي فِيْجن لتوضيح محتوى الشاشة

لكن الشاشة لا تزال متاحة مع معدل التحديث المعتاد 60 هِيْرتز وليس متفوق ولكنه يقدم تجربة مميزة ومقبولة للغاية.

أما بالنسبة لأبعاد الشاشة فهِيْ تأتي بالأبعاد المعروفة والمعتادة. 19.5 9 تقديم أفضل تجربة لمشاهدة مقاطع الفِيْديو والألعاب

تأتي شاشة الهاتف أيضًا محمية بطبقة حماية مثبتة مسبقًا متوفرة من النوع زجاج كورنينج الغوريلا يوفر الحماية ضد الكسر أو الخدوش.

أداء Iphone 14 plus

يتوفر الهاتف بأحدث إصدار من واجهة مستخدم Apple الجديدة والمتميزة iOS 16 .

يأتي الهاتف أيضًا بأحدث إصدار من معالجات Apple الخاصة. A15 الكترونية الذي يأتي مع دقة التصنيع 5 نانومتر

يحتوي معالج الهاتف على ستة أنوية، أقوى اثنين منها من النوع. انهِيْار ثلجي ويعمل بتردد حوالي. 3.23 جيجاهِيْرتز.

هناك أيضًا أربعة نوى متبقية من هذا النوع عاصفة ثلجية وهذه تعمل بتردد أقل يبلغ حوالي. 1.82 جيجاهِيْرتز.

أما بالنسبة للجرافِيْك GPU على الهاتف يأتي أيضًا من خلال Apple بمعالج الشركة الخاص أبل gpu الذي يعمل بخمسة نوى.

كَمْا تتوفر ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتوفرة من الهاتف، وهِيْ كالتالي 128 العربات مع 6 رام جيجا 256 العربات مع 6 جيجا رام، أو 512 العربات مع 6 جيجا رام أيضًا.

العربات مع رام جيجا العربات مع جيجا رام، أو العربات مع جيجا رام أيضًا. بالإضافة إلى حَقيْقَة أن ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف من النوع NVMe.

كاميرا آيفون 14 بلس الخرافية

يأتي الهاتف بكاميرا سيلفِيْ أمامية واحدة 12 ميغابكسل مع فتحة فتحة العدسة f / 1.9 متوفر أيضًا مع دعم الميزات PDAF.

كَمْا يوجد مستشعر من النوع بجانب الكاميرا الأمامية. SL 3D خاص لتحسين الصورة والعزلة، ويعمل أيضًا على التعرف على الوجه.

يوجد فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف أيضًا إعداد مزدوج للكاميرات الخلفِيْة الرئيسية والأساسية تأتي بدقة. 12 ميغابكسل مع فتحة فتحة العدسة f / 1.5 مع دعم الميزات Dual Pixel PDAF مع المثبت البصري OIS.

أما الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الواسع. فائقة واسعة على وجه التحديد 12 ميغابكسل مع فتحة فتحة العدسة f / 2.4 وهِيْ متوفرة أيضًا بزاوية تصوير واسعة. 120 درجة.

بجانب الكاميرات الخلفِيْة للهاتف يوجد فلاش LED مزدوج نغمة مزدوجة

تتوفر أيضًا كاميرات الهاتف مع الميزة. HDR والتصوير بانوراما.

الهاتف متاح أيضًا بتصوير بجودة السينما. 4K وظيفة مدعومة Dolby Vision و HDR .

الهاتف متوفر مع دعم تسجيل الفِيْديوهات بجودة عالية حتى 4K دقة البكسل 2160 بكسل، مع معدل الالتقاط 24/25/30/60 لقطة فِيْ الثانية.

بالإضافة إلى دعم جودة التصوير HDF بدقة 1080 بكسل، مع معدل الالتقاط 25/30/60/120/240 لقطة فِيْ الثانية.

الهاتف متاح أيضًا مع دعم التثبيت الإلكتروني. جيروسكوبي EIS أثناء تسجيل مقاطع الفِيْديو.

مواصفات آيفون 14 بلس

هاتف آيفون 14 بلس متوفر بسماعتين خارجيتين مكبرات صوت ستيريو لتوفِيْر تجربة صوتية للهاتف.

لكن الهاتف لا يدعم وجود مدخلات. 3.5 لتثبيت سماعة الرأس

الهاتف متاح أيضًا مع الميزة. NFC.

لا يتوافق مع شبكات الراديو. FM.

كَمْا يأتي الهاتف بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل مقياس التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط.

كَمْا أنه يدعم القدرة على فتح الهاتف عن طريق الطباعة على الوجه. معرف الوجه لوجود حساس خاص للتعرف عليه

الهاتف يحتوي على بطارية ليثيوم أيون ولم تعلن الشركة عن سعتها كالمعتاد، لكنها متوفرة مع دعم وظيفة الشحن السريع، بحيث يتم شحن الهاتف بمعدل أسرع. خمسون٪ فِيْ نصف ساعة فقط

يمكن أيضًا شحن الهاتف لاسلكيًا باستخدام شاحن الشركة الخاص. MagSafe توفِيْر إمكانية الشحن السريع خمسة عشر ماذا او ما.

من الممكن أيضًا شحن الهاتف لاسلكيًا من خلال أي شاحن آخر غير MagSafe ولكن يتم تقليل القدرة الاستيعابية إلى ما يقرب من. 7.5 واتس فقط.

يتوفر أيضًا منفذ شحن من النوع. USB 2.0 Lightning مميزة لهُواتف Apple.

مميزة لهُواتف Apple. أخيرًا، الهاتف به خمسة خيارات للألوان متوفرة كالتالي الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأرجواني، والأسود أيضًا.

سعر آيفون 14 بلس

899 دولار لنسخة الهاتف 128 العربات مع 6 جيجا رام، او ما يعادلها 17،370 الجنيه المصري

999 دولار لنسخة الهاتف 256 العربات مع 6 جيجا رام، او ما يعادلها 19300 الجنيه المصري

1199 دولارات لأحدث إصدار من الهاتف 512 العربات مع 6 جيجا رام، او ما يعادلها 23170 الجنيه المصري.

تلك هِيْ الأسعار الرسمية التي تم الكشف عنها للهاتف خلال مؤتمر الشركة. من المتوقع أن ترتفع الأسعار فِيْ السوق المصري بسبب الجمارك وغيرها. الهاتف متاح أيضًا للطلب المسبق من خلال الموقع الرسمي للشركة. فِيْ انتظار إطلاق الهاتف فِيْ السوق اعتبارًا من اليوم 7 ابتداء من أكتوبر المقبل.

يعتبر آيفون 14 بلس من ابرز وأفضل الأجهزة على الإطلاق التي أطلقته شركة أبل والذي يحمل العديد من المواصفات الخرافية العالية، حيث يأتي Iphone 14 plus بسعر يتراوح بين تبدأ من 1099 إلى 1599 دولار أمريكي