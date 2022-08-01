iphone 14 Pro Max مواصفات وسعر ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة فِيْ السَعُودِيْة والإمارات ومصر وامريكا

هذه المقالة هِيْ مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max، و iPhone 14 Pro Max، والذي يعتبر من أفضل هُواتف Apple لعام 2022 ومتميز للغاية، ويحتوي على شاشة كبيرة بحجم 6.71 بوصة، وفِيْ هذا المقال سأخبرك سنتحدث عن سعر ومواصفات هذا الهاتف الحديث.

السعر والمواصفات المتوقعة لجهاز iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة والإمارات ومصر والولايات المتحدة

مواصفات iPhone 14 Pro Max

هذا القسم هُو أحد الأقسام التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون الشراء ومعرفة مواصفات iPhone 14 Pro Max الذي يتمتع بعدد كبير من الإمكانيات.

الهاتف لا يدعم Aux

يأتي بمعالج قوي.

الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار.

يأتي iPhone 14 Pro Max مع دعم لجميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس

وزن الهاتف مائة وستة وتسعون جرامًا.

حجم شاشة هذا الهاتف 6.71 بوصة.

يحتوي على ما يصل إلى 58 مرشحًا وقوائم مميزة لإنشاء صور بأسلوب رجعي.

وزن الهاتف مائة وستة وتسعون جرامًا.

يوجد أكثر من لون لهذا الهاتف بما فِيْ ذلك الأزرق والأبيض والأسود.

هذا الهاتف مصنوع من الزجاج على كل من الشاشة الأمامية والخلفِيْة.

وحجم شاشة هذا الهاتف 6.71 بوصة.

الهاتف مزود ببصمة الإصبع والتعرف على الوجه بالداخل.

وهذا الهاتف به أكثر من نسخة ولكل نسخة مساحة مختلفة هناك 128 جيجا ويوجد 256 جيجا

يوجد أيضًا أعلى إصدار من هذه الإصدارات 512 جيجا بايت.

وتصل مساحة البطارية فِيْ الهاتف إلى 3420 مللي أمبير.

توجد خاصية الشحن السريع فِيْ هذا الهاتف.

يوجد أيضًا راديو وبلوتوث على الهاتف والعديد من الأشياء الموجودة على كل هاتف.

سعر iPhone 14 Pro Max

هذه الفقرة هِيْ أيضًا من أهمها بالنسبة للكثير من الأشخاص المهتمين بهُواتف Apple وبعد معرفة مواصفات iPhone 14 Pro Max.

السعر فِيْ كثير من الدول العربية هُو ألف وثلاثمائة وأربعون دولاراً.

أما السعر فِيْ مصر فهُو ثمانية وثلاثون ومائتان وتسعة وثمانون ألف جنيه مصري.

سعر هذا الهاتف فِيْ السَعُودِيْة خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال سعودي.

سعر هذا الهاتف فِيْ الإمارات خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون ألف درهم.

عيوب iPhone 14 Pro Max

كَمْا أن هناك عيب قد لا يحبه البعض وهُو وزن الهاتف.

حيث أن شحن هذا الهاتف ليس بنفس سرعة الهُواتف الأخرى.

أيضًا، فِيْ بعض الأحيان لا يتم دعم زيادة المساحة على هذا الهاتف، وهذا يسبب إزعاجًا للعديد من المستخدمين.

سعر iPhone 14 Promax

بعد إطلاق iPhone 14 Pro Max، من المتوقع أن يكون سعره فِيْ الولايات المتحدة على النحو التالي