jobs.aramco.com رَابِطْ تقديم ارامكو لخريجي الثانوية لعام 1443 2022 والتعرف على أهم المميزات التي يحصل عليها المتقدم

رَابِطْ العرض التقديمي لخريجي مدرسة أرامكو الثانويةالبحث عن جميع حاملي شهادة الثانوية العامة فِيْ مختلف التخصصات، ذكورا وإناثا، عن التعيينات الوظيفِيْة والبرامج التدريبية التي تعلن عنها الشركة باستمرار لخريجي الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. نوضح أدناه جميع التفاصيل المهمة. التي تدور حول سجل المدرسة الثانوية لأرامكو.

رَابِطْ العرض التقديمي لخريجي مدرسة أرامكو الثانوية

تعمل أرامكو السَعُودِيْة على تطوير برنامج تدريب مهني من شأنه تزويد خريجي المدارس الثانوية السعوديين من الذكور والإناث بالتدريب للتحضير للمناصب ذات الصلة فِيْ جميع الوَظْائِفْ المتاحة داخل الشركة لضمان النجاح فِيْ مكان العمل. سيشمل التدريب اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات تكنولوجيا المعلومات والصحة والسلامة، وسيختلف وفقًا للمسار الوظيفِيْ للمشارك، ويمكن الوصول إلى رَابِطْ التسجيل المخصص “أرامكو.

طلب أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1443-2022

يشارك جميع المشاركين فِيْ التدريب فِيْ البرنامج التدريبي مع مجموعة من المعلمين الأكاديميين ذوي الخبرة ومدربي المهارات الوظيفِيْة، ويقدمون المساعدة والدعم للتحضير حسب الحاجة لكل شخص مشارك فِيْ البرنامج، حيث يركز البرنامج التدريبي بالكامل على تدريب المشاركين لتحقيقه.، فِيْ مكان العمل، هناك العديد من الفرص للتعلم وتطوير مجموعات المهارات المختلفة التي ستساعد فِيْ التطوير الكامل لجميع المتقدمين.

مسار أرامكو التدريبي لخريجي الثانوية العامة

تقدم أرامكو السَعُودِيْة مجموعة متنوعة من الدورات التعليمية لجميع خريجي الثانوية العامة المشاركين فِيْ برنامج التلمذة الصناعية، وتشمل ما يلي

أمناء المكتبات – تساعدك الدورات التدريبية على تطوير مهاراتك ومعرفتك حتى تتمكن من العمل فِيْ المكتب مع الوظيفة المكتبية المناسبة.

مشغلي معدات النفط والغاز – تم تصميم هذه الدورة لتزويدك بالمعرفة والمهارات التي تحتاجها لتكون ناجحًا فِيْ بيئة صناعية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات، بما فِيْ ذلك تعلم اللغة الإنجليزية والرياضيات التقنية والثقافِيْة.

فني صيانة المعدات – تعمل أرامكو على تطوير هذا البرنامج التدريبي لتوفِيْر الأساس للمعرفة الأكاديمية والنظرية بالإضافة إلى جميع المهارات اللازمة لتصبح فني صيانة المعدات.

رجال الإطفاء تم تصميم شاحنات التدريب لإعدادك لتصبح رجل إطفاء ناطق باللغة الإنجليزية مع المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع جميع حالات الطوارئ فِيْ مواقع الشركة فِيْ مناطق مختلفة.

أخصائي الأمن الصناعي – هذه الدورة هِيْ واحدة من الدورات التدريبية الرئيسية التي تقدمها الشركة لإعدادك لتصبح حارس أمن يتحدث الإنجليزية مع المهارات اللازمة للتعامل مع المواقف المتعلقة بالأمن.

ميكانيكي حفر.

مهندس معادن.

لحام المعادن.

فني تكييف.

مهندس كهرباء.

فوائد التسجيل فِيْ أرامكو لخريجي الثانوية العامة

حددت أرامكو السَعُودِيْة العديد من الفوائد لجميع المتدربين منها ما يلي –

راتب شهري ثابت لجميع المشاركين فِيْ دورات أرامكو.

الاستضافة حسب خطة الشركة.

ركوب حافلات الشركات مجانًا.

رعاية طبية مجانية فِيْ مستشفى الشركة.

استخدام مرافق أرامكو الترفِيْهِيْة.

استخدام جميع الخدمات الجوية فِيْ المملكة.

يقضي إجازته فِيْ شهر رمضان، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية الرسمية السنوية، وإجازات الشركات ومراكز التدريب.

برنامج تعليمي لتقديم دعم إضافِيْ

يتقاضى راتباً شهرياً عن كل شهر من شهُور التقويم الميلادي بالإضافة إلى راتب إضافِيْ خلال شهر رمضان المبارك. بدل سكن سنوي. تحصل على راتب سنوي إضافِيْ. إجازة سنوية تصل إلى 30 يومًا، باستثناء أيام العطل. رعاية المتدربين والزوجات والأطفال والآباء. يتيح الفرصة للمشاركة فِيْ خطة ادخار الشركة. يوفر الفرصة للمشاركة فِيْ برنامج تملك المنازل. السفر المجاني على حافلات أرامكو السَعُودِيْة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ أرامكو لخريجي الثانوية العامة

يمكنك التسجيل فِيْ برنامج وَظْائِفْ ومهن أرامكو للرجال والنساء الذين تخرجوا من الثانوية العامة 1443 هـ باتباع الخطوات التالية

يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج أرامكو للتوظيف والتدريب وستتمكن من الوصول إلى هذا الموقع مباشرة. “أرامكو.

فِيْ الصفحة الرئيسية، انقر فوق زر تسجيل الدخول.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة لهذا التسجيل

رقم تسجيل الزواج. عنوان البريد الالكتروني. كلمة مرور الطالب. قم بتأكيد كلمة المرور التي تم إدخالها.

انقر فوق أوافق على شُروطْ الموقع.

اضغط على زر (تأكيد) لتأكيد مشاركتك فِيْ البرنامج.

بمجرد التسجيل، سيتم إعادة توجيه المرشح إلى صفحة الملف الشخصي.

سجل فِيْ برنامج تدريب وتوظيف وأدخل جميع البيانات المطلوبة.

تأكد من إدخال جميع معلومات الاتصال، مثل رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني، بشكل صحيح.

ما هُو راتب البكالوريوس فِيْ أرامكو 1443/2022

يعد الراتب من أهم الأمور التي يرغب الطلاب فِيْ العمل بها فِيْ أرامكو، حيث تقدر فترة البحث بحوالي عامين، وتختلف الرواتب حسب الدرجة الوظيفِيْة للموظف، ورواتب خريجي الثانوية أرامكو كالتالي