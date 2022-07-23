jobs.sa رَابِطْ وَظْائِفْ الأمن العام للنساء 1443 خطوات التقديم على وَظْائِفْ الأمن المركزي عبر أبشر

jobs.sa رَابِطْ لوَظْائِفْ الأمن العام للسيدات 1443 نقدم اليوم كيف وخطوات دخول وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة 1443 هـ كشفت المنصة الإلكترونية “أبشر للتوظيف” عن إمكانية التقديم للمواطنات المتقدمات للوَظْائِفْ الأمنية المقدمة من وزارة التربية والتعليم. الشؤون الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من قبل الإدارة العامة للقبول البنك المركزي، حيث أن الوَظْائِفْ المعلن عنها تناسب السعوديات، وأعلنت الوزارة عن بعض الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ الجنسية ليتم قبولها فِيْ الأعمال، وسنتحدث عن كل هذا فِيْ سطورنا التالية.

آخر مَوعِد لتقديم الطلبات لوَظْائِفْ السلامة العامة للمرأة 1443 هـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن فتح باب التسجيل لوَظْائِفْ الأمن العام للمرأة لعام 1443 هـ، حيث من المقرر أن يبدأ التقديم على الوَظْائِفْ يوم السبت الحالي الموافق الرابع والعشرين من العام الجاري. شهر ذو الحجة 1443 هـ أي الثالث والعشرين من يوليو 2022 م ويستمر السجل حتى يوم الخميس من الشهر التاسع عشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ الموافق الثامن عشر من يوليو 2022 م وأنتم يمكن التقديم من خلال منصة أبشر الرقمية للتوظيف.

معلومات عن كيفِيْة التقدم لوَظْائِفْ السلامة العامة لعام 1443 هـ

اسم الشركة التي نشرت الوَظْائِفْ هِيْ شركة الأمن العام.

الوظيفة متوفرة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

تم الإعلان عن الأعمال يوم أمس الجمعة، الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 هـ، أي الحادي والعشرين من يوليو 2022 م.

تبدأ المكالمة يوم الخميس 23 يوليو وتنتهِيْ فِيْ 28 يوليو من نفس العام 2022 م، وعلى أساس التفرغ.

يبدأ الراتب الشهري المتوقع للموظف من 8.500 ريال سعودي ويزداد مع الاجتهاد والالتزام والفحص الذاتي.

خطوات التقدم لوَظْائِفْ الأمن المركزي من خلال أبشر