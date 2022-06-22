kkmar.gov.sa كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط للجامعيين 1444 بالسعودية

أعلن كلية الملك خالد العسكرية اليوم الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م ممثلة بلجنة القبول والتسجيل. وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية ، الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني والقبول فيها دورة الضباط للطلاب الجامعيين للعام الدراسي 1444 هـ ، من يوم الأحد الموافق 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو ، على أن ينتهي التسجيل للدورة يوم الخميس الموافق 1 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م. وفق شروط القبول والتسجيل المعلنة.
رابط التقديم عبر الإنترنت: أبشر 1444 كلية الملك خالد kkmar.gov.sa
وفي نفس السياق المذكور أعلاه ، ووفقًا لما أعلنته لجنة القبول والتسجيل وزارة الحرس الوطني يتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:
- أولاً ، ادخل إلى بوابة التسجيل والقبول عبر الإنترنت على رابط التوظيف https://job.sang.gov.sa/registration.
- أيضًا ، قم بملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة ، في الحقول المعنية.
- يجب عليك أيضًا التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.
- ثم اضغط على الأيقونة إرساللتقديم طلب لوظيفة شاغرة.
- في النهاية ، تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو غير المكتملة.
شروط التقديم على دورة ضباط كلية الملك خالد الحربية 1444 لطلبة الجامعات بالمملكة العربية السعودية
وأخيراً للراغبين في الالتحاق بدورة الضباط بالجامعة كلية الملك خالد يجب استيفاء الشروط التالية بالترتيب:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل.
- يجب أن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 27 عامًا لجميع التخصصات باستثناء الأطباء ، وألا يزيد عن 30 عامًا وقت تقديم الطلب.
- يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا وخاليا من أي إعاقات جسدية وعقلية.
- أن يكون حاصلاً على المؤهلات الأكاديمية المعلن عنها في الإعلان والتخصصات الأكاديمية المعلنة.
- كما يجب أن يكون المتقدم متخرجًا من جامعة سعودية ، أو معادلة من وزارة التعليم العالي ، ويجب ألا تقل درجته في العام الدراسي عن جيد.
- أن تكون صورته الجنائية خالية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أما عن الارتفاع فيجب ألا يقل عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم ، ويجب أن يكون الوزن متوافقاً مع الارتفاع كحد أدنى 52 كجم ولا يزيد عن 95 كجم.
- يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
- كما يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبي.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج لمدة تزيد عن عام.
- ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه في وظيفة حكومية في المملكة العربية السعودية ، أو أي وظيفة عسكرية في المملكة.