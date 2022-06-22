kkmar.gov.sa كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط للجامعيين 1444 بالسعودية

أعلن كلية الملك خالد العسكرية اليوم الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م ممثلة بلجنة القبول والتسجيل. وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية ، الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني والقبول فيها دورة الضباط للطلاب الجامعيين للعام الدراسي 1444 هـ ، من يوم الأحد الموافق 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو ، على أن ينتهي التسجيل للدورة يوم الخميس الموافق 1 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م. وفق شروط القبول والتسجيل المعلنة.

رابط التقديم عبر الإنترنت: أبشر 1444 كلية الملك خالد kkmar.gov.sa

وفي نفس السياق المذكور أعلاه ، ووفقًا لما أعلنته لجنة القبول والتسجيل وزارة الحرس الوطني يتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

أولاً ، ادخل إلى بوابة التسجيل والقبول عبر الإنترنت على رابط التوظيف https://job.sang.gov.sa/registration.

أيضًا ، قم بملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة ، في الحقول المعنية.

يجب عليك أيضًا التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.

ثم اضغط على الأيقونة إرسال لتقديم طلب لوظيفة شاغرة.

لتقديم طلب لوظيفة شاغرة. في النهاية ، تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو غير المكتملة.

شروط التقديم على دورة ضباط كلية الملك خالد الحربية 1444 لطلبة الجامعات بالمملكة العربية السعودية

وأخيراً للراغبين في الالتحاق بدورة الضباط بالجامعة كلية الملك خالد يجب استيفاء الشروط التالية بالترتيب: