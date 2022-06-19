“lموقع ريف تسجيل الدخول” الاستعلام عن حالة الطلب reef.gov.sa

نتابع معكم على موقع Reef Login ، حيث ازداد البحث بين المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية عن بوابة Reef الإلكترونية reef.gov.sa ، وهذا ما يريده المستفيدون من البرنامج. للاستفسار عن المبالغ المستحقة عليهم التي سيحصلون عليها في الدفعات القادمة ، ويريد الأشخاص المسجلون دعم Reef من خلال الاستفسار عن حالة طلبهم ، وسنتعرف معك في هذا المقال كيفية تسجيل الدخول إلى موقع ريف وكيفية الاستفسار عن البرنامج بكل سهولة فتابعونا اعزائي المتابعين.

بوابة الريف

بوابة الريف هي واحدة من أشهر المواقع الإلكترونية في المملكة ، حيث يستفيد منه آلاف المواطنين الذين يستفيدون بالفعل من الدعم أو يرغبون في الاستفادة منه في المستقبل. في مقال يسجل دعم ريف للأسر المنتجة.

قواعد الدعم الريفية العامة

هناك العديد من القواعد المنصوص عليها للاستفادة من دعم Reef ، ويجب استيفاء هذه القواعد أو الشروط من قبل كل متلقي دعم أو من يرغب في الاستفادة من الدعم. :

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية أو لديه بطاقة تنقل.

العمل الحر في إحدى المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج.

عدم وجود وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يزيد إجمالي دخل المتقدم عن 9 آلاف ريال سعودي.

إذا كنت من المستفيدين من أحد برامج الدعم الأخرى فيجب ألا يتجاوز عددهم 3 برامج وأن لا يتجاوز إجمالي الدعم السنوي 54 ألف ريال سعودي.

قم بإرسال جميع البيانات والمستندات المطلوبة من خلال موقع Reef الرسمي.

استعلام عن برنامج ريف

ويمكنك الاستفسار عن برنامج ريف بسهولة ويسر وذلك باتباع الخطوات التالية حيث توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية موقعاً خاصاً بموقع ريف يتم من خلاله الاستفسارات وتقديم الطلبات والمتابعة يتم تنفيذها ، ويمكن للمواطن المقدم معرفة حالة طلبه من خلالها ، وفي حال قبول الطلب يستمر من خلال الرواتب التي ستنزل إليه دعماً ، فاستمر.

تسجيل الدخول إلى موقع ريف

انتقل إلى بوابة Reef عبر الرابط reef.gov.sa.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

انقر فوق تسجيل الدخول.

في صفحتك الرئيسية ، سترى حالة الطلب والمدفوعات.

في نهاية هذا المقال ، تعرفنا معك على كيفية تسجيل الدخول إلى موقع Reef الرسمي ، وكيفية الاستفسار عن حالة طلبك ، حيث لا يزال هناك الكثير من الأشخاص في انتظار الموافقة على طلبهم للحصول على دعم Reef الحكومي ، والذي هو ما يحتاجه الكثير. أحد الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال في هذه الظروف خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية ، تابعونا أعزائي أتباع الثقافني.