Link استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني واسمك الرباعي

استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021. من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها يوميًا في العراق نتائج القبول الموازي ، والتي تحظى باهتمام كبير للطلاب وأولياء أمورهم ، والتعليم الموازي هو قبول الطالب في الجامعات الحكومية بمعدل أقل قليلاً ودفع المال للجمهور الجامعة التي يريد الانتماء إليها ، ولكن في الوقت نفسه تضع الوزارة شروطًا للقبول الكامل في هذه الجامعات ، وفي هذا السياق ، أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن إعلان نتائج القبول الموازي في العراق ، وقد جمعنا لكن جميع المعلومات صدرت للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي العراقية في بيان أصدرته عن قبول أكثر من عشرين ألف طالب لمواصلة تعليمهم في التعليم الموازي ، بعد أن تقدم نحو أربعة وثلاثين ألفًا بترشيحاتهم ، ونحو 1857 طالبًا تخرجوا. في العام الدراسي 2021/2020 تم قبول الطلاب الذين تخرجوا في العام الدراسي ، ومن ناحية أخرى تم قبول حوالي 3911 طالبًا في كليات الطب. حثت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلاب الذين تم قبولهم على بدء جميع عمليات التسجيل بإجراءات التسجيل والبدء في الجامعات اعتبارًا من يوم غد ، معلنة في نفس الوقت أن الموعد الرسمي للعام الدراسي سيكون في وقت لاحق. الوقت الذي سيتم تحديده بعد نشر نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب ..

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق.

طورت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا مباشرًا ومجانيًا على موقعها الرسمي لتقليل الازدحام وعدم ضرورة التحرك للاطلاع على النتائج ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا.