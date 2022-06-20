Link استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات نظام 3 و5 سنين من موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع المحافظات نظام 3 و 5 سنوات من موقع بوابة التعليم الفني. نقوم بمراجعته الآن ، بعد أن أنهى جميع الطلاب جميع الأقسام التي أتت على الطلاب في نظام دبلومة الصناعة والتجارة والزراعة والفنادق ، امتحانات لاستكمال الدبلومات الفنية بالشكل الذي تم إجراؤه مؤخرًا ، لذلك نبدأ الآن نتابع من خلال موقع اخباري ثقافني نيوز كيف تستفسر عن هذه النتائج من خلال السطور التالية

الاستعلام عن نتيجة الجولة الأولى من الدبلومات الفنية 2022

يدور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية حول البحث من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات ، حيث تجري الاستعدادات الآن لتفعيل إمكانية الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية ، والذي سيتم تفعيله عبر الإنترنت ضمن بوابة التعليم الفني. الموقع الإلكتروني بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات وأعمال التحكم. جاري على مستوى جميع المدارس في مصر تمهيدا لنشر نتائج الطلاب والموافقة على ظهورهم للاستفسار عنهم بالاسم الكامل ورقم جلوس الطالب في جميع الأقسام والذي جاء أمام الدبلوم الفني. شهادة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ومؤخرا تقدم عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات لامتحانات استكمال امتحانات الدبلوم الفني في مصر حيث بلغ عدد الطلاب 830 ألف طالب بدأوا امتحاناتهم في امتحانات الدبلوم الفني على مستوى قسم التجارة. الزراعة أو الصناعة أو الفندق بنظام تعليمي مدته 3 سنوات أو 5 سنوات. تم توزيعها على مستوى حوالي 3080 لجنة على مستوى الجمهورية ، على أن يتم الاستعداد لنشر نتائج الطلاب في استكمال الدبلومات الفنية حتى يتمكن الطلاب من الاستفسار عن تلك النتائج على شكل الخطوات التالية: –