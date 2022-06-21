“Link” الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022 sbis.hrsd.gov.sa

نواصل معكم الاستفسار عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوَّر ، حيث لا يزال البحث جاريًا من قبل المتقدمين له من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية ، وهذا ما إذا كانوا مستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر. نظام الضمان الاجتماعي القديم ، أو غير المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي سابقًا ، وهذا هو الأول بمجرد تطبيقهم على هذا النظام المطور ، وسنتابع معكم ، أعزائي المتابعين في هذا المقال ، آخر التطورات المتعلقة بالضمان المطور وكيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وكيفية التواصل مع الوزارة في حال واجهتك أي مشاكل فتابعنا.

آخر أخبار الضمان الاجتماعي

نتابع معكم آخر أخبار الضمان الاجتماعي ، حيث يفترض أنه تم صرف الضمان الاجتماعي القديم حسب الموعد المحدد للشهر الجديد ، وهذا كما تابعنا في مقال هل تم صرف الضمان الاجتماعي اليوم ؟، أين يوجد مئات الآلاف من المواطنين المسجلين في الأمن القديم حتى الآن.

سجل في مطور الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعدًا نهائيًا للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ، حيث سيتم إغلاق التسجيل في 20 مايو للموظفين الجدد الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي القديم.

مددت الوزارة الموعد النهائي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القدامى لمدة 6 أشهر ، حيث أصبح آخر يوم للتسجيل لهم 30 أكتوبر 2022 ، بحسب تغريدة المتحدث الرسمي لشؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بيان صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK – المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD_SP) 23 أبريل 2022

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوَّر

نتابع معكم كيفية الاستعلام بسهولة عن حالة الطلب ، وذلك من خلال منصة الحماية الاجتماعية والدعم الجديدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الرسمي التالي sbis.hrsd.gov.sa.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك على الموقع.

أو انتقل إلى موقع Unified National Access وقم بتسجيل الدخول من خلاله.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الموقع.

ثم انتقل إلى حقل “الأهلية والأهلية” في شريط الخيارات في الأعلى.

ستظهر لك حالة طلبك وأهليتك (مؤهل ، غير مؤهل ، معلق).

إذا وجدت أنك تنتظر ، حاول مرة أخرى في وقت لاحق باتباع نفس الخطوات التي شرحناها.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

في حال واجهتك أي مشاكل أو أردت الاستفسار يمكنك التواصل مع خدمة العملاء بالوزارة من خلال الرقم الرسمي التالي:

رقم الضمان الاجتماعي المجاني: 19911.

كان هذا مقالنا عن كيفية الاستفسار عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوَّر ، حيث ستظهر أحقية الشهر الجديد خلال الساعات القليلة القادمة التي ينتظرها المواطنون بين كل شهر وشهر ، حيث يمكن تغيير أحقية المواطن في العديد من الحالات والتي يتم فحصها بشكل دوري كل شهر ونأمل أن يتم قبول الأهلية للجميع هذا الشهر دون مشاكل.