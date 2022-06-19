“Link” البوابة التعليمية تسجيل طالب جديد home.moe.gov.om استعلام عن النتائج

البوابة التعليمية تسجل طالبة جديدة للصفوف الأولى من التعليم بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 1444 حيث تعلن وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي عن الموعد المقرر لفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية. كما تم تحديد عدد من شروط التسجيل ومعايير قبول الطلاب في الصفوف الأولى بالمدارس الحكومية ، كما تتيح البوابة استخلاص نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

“الرابط” البوابة التعليمية تسجيل طالب جديد home.moe.gov.om الاستعلام عن النتائج

يتابع الطلاب وأولياء الأمور كل ما يتعلق بالطالب من خلال البوابة التعليمية الرسمية التي تعلن عن كل ما يتعلق بالطالب أو المعلم أو ولي الأمر ، والتي من خلالها يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب في المراحل التعليمية الأولى من رياض الأطفال وكذلك الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي.

أساسيات قبول الطلاب بالمدارس الحكومية

يجب على الوصي تسجيل الطفل وعدم تمثيله من قبل أي شخص.

انتظار الإعلان عن فتح التسجيل الإلكتروني للطلبة وتحديد المرحلة التي يتم فيها قبول التسجيل روضة أطفال أو أول ابتدائي.

يتقيد الوصي بالسن المطلوب للطفل وقت التسجيل.

يجب على غير العماني إحضار بطاقة إقامة سارية المفعول في السلطنة.

الخدمات التي تقدمها البوابة التعليمية

إنشاء حسب ولي الأمر لتسجيل الطالب أو الاستفسار عن النتائج.

يتم أيضًا إنشاء حساب للطالب للوصول إلى المنصات التعليمية ، مثل زاوية المراجعة الخاصة بي ، أو الاختبارات الإلكترونية.

يمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن النتائج.

يتم توفير خدمات المعلم أيضًا من خلال إنشاء حساب مدرس لمتابعة المنصات التعليمية وتنزيل نتائج الطلاب.

كيفية استخدام البوابة التعليمية