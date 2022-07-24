link تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول موقع وزارة التربية والتعليم http//epedu.gov.iq عموم المحافظات

رَابِطْ ملف اعتراضات على نتائج الجولة الأولى من الفصل الثالث المتوسط ​​2022، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الاعتراضات رسميًا للطلاب لتقديم طلب للاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الدور الأول كَمْا ظهر رسميًا منذ الخميس الماضي، ويتساءل العديد من الطلاب عن كيفِيْة تقديم طلب اعتراض على هذه النتائج.

تقديم اعتراضات على نتيجة الدفعة المتوسطة الثالثة 2022

ومؤخرا، فتحت وزارة التربية العراقية فرصة تقديم اعتراضات على نتائج الجولة الأولى من امتحان المتوسط ​​الثالث فِيْ عام 2022 قبل بدء الجولة الثانية والأخيرة من امتحان المتوسط ​​الثالث، والتي ستستمر حتى آب 2022.

سيتم تقديم هذه الاعتراضات فِيْ اليوم المعني، وفِيْ جميع المحافظات العراقية، ستفتح وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الإلكتروني اعتبارًا من هذا اليوم لتسجيل طلبات اعتراض الطلاب فِيْ الصباح، على أن تكون رسوم التسجيل على استمارة الاعتراض 3 آلاف دينار. .

رَابِطْ الاعتراض على نتائج الجولة الأولى للفئة المتوسطة الثالثة 2022

يمكنك الآن استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتقديم طلب اعتراض على فصول الحَلْقة الأولى للصف الثالث المتوسط ​​، والخطوات كالتالي

افتح الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية.

حدد الرمز لتقديم اعتراض.

وابدأ فِيْ كتابة اسمك الكامل فِيْ الحقل المقابل.

أدخل رقم الامتحان الخاص بك فِيْ مجال عملك.

حدد المادة التي سيتم تقديم الاعتراض من أجلها.

حدد المقاطعة التي تنتمي إليها.

انقر على أيقونة التطبيق، بشرط استلام طلبك وته، ونشر نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط ​​إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، خلال عدة أيام من استكَمْال الطلب. ة الطلب لتقديم اعتراضات على النتائج من الدور الأول من المستوى المتوسط ​​الثالث بجميع المحافظات

وفِيْ ختام المقال نلاحظ ان باب تقديم اعتراض على احدى المقالات مفتوح اعتباراً من 17/7/2022 حيث يمكن تقديم الطلب بسهُولة عبر الموقع الرسمي للوزارة مقابل رسم 3000 دينار عراقي فقط. ويمكن تقديم الطلب من جميع محافظات العراق بما فِيْ ذلك البصرة وديالى وكركوك وميسان والنجف وكربلاء وغيرها من المحافظات.

التشاور حول نتائج الصف الثالث المتوسط

حسب اللوائح والأنظمة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، من المفترض أن تهتم الوزارة بالإشارة إلى أن جميع المعلمين الذين يصححون الامتحانات، يتم تصحيح الدرجات أكثر من مرة، ومن ثم يتم مراقبة درجات الطلاب من قبل وتمت الموافقة على الوزارة من قبل الجميع فوراً من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم.