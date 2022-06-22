link رابط موقع نتيجة أبناؤنا في الخارج 2022 برقم الجلوس عبر المكتب الثقافي المصري للعام والأزهر

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة أطفالنا بالخارج 2022 برقم المقعد لجميع الدرجات تظهر على شكل درجات لكنها ستظهر على شكل اجتياز أو عدم اجتياز لجميع الطلاب الذين يخضعون للامتحانات في الخارج من خلال موقع الويب الخاص بـ امتحانات أبنائنا بالخارج 2022 في الدول التي يعيشون فيها بالخارج.

أطفالنا في الخارج نتيجة 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر جميع اللوائح الخاصة بالامتحانات للطلاب المصريين بالخارج ، وقيمة الرسوم المطلوبة لدخول الاختبارات ، ونظام ومكان الاختبار ، على أن يتم تطبيق جميع مراحل الاختبارات إلكترونيًا ، بدءاً من التقدم للامتحان وحتى الحصول على نتيجة أبنائنا بالخارج 2022 لطلبة الأزهر وطلاب التعليم العام.

حددت الوزارة 150 دولارًا رسومًا للطلاب لدخول الامتحانات هذا العام في أي فصل من الصف الأول إلى الثاني الثانوي ، ويتم دفعها إلكترونيًا عبر موقع المكتب الثقافي المصري.

أوضح التعليم أن امتحانات أطفالنا في الخارج أجريت باستخدام نظام Babel Sheet والكتاب المفتوح (أسئلة الاختيار من متعدد).

وتحدد اللجان الفنية المركزية أسئلة الامتحان لأبنائنا بالخارج وفق نظام الامتحانات المتبع من الوزارة.

كيفية تسجيل الدخول لأبنائنا في الخارج 2022

قم بتسجيل الدخول إلى الرابط ، وأدخل رابط exam.abroad.moe.gov.eg من متصفح Google Chrome

في الخطوة التالية ، انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام Microsoft

ثم أدخل اسم المستخدم واضغط على التالي

اكتب كلمة المرور ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول ، ثم انقر فوق التالي

أدخل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك لمساعدتك إذا نسيت كلمة مرورك

انقر فوق إعداده الآن ، ثم انقر فوق إنهاء ، ثم انقر فوق نعم.

انقر فوق كلمة نتائج الاختبار من القائمة الرئيسية.

رابط لنتيجة أولادنا بالخارج 2022

يمكن الحصول على نتيجة أطفالنا في الخارج 2022 برقم المقعد عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع المكتب الثقافى المصرى.

اختر نتائج الامتحان

أدخل رقم مقعد الطالب المراد الاستعلام عنه.

يضغط المستخدم على “عرض النتائج” ، وتظهر النتيجة المطلوب الاستعلام عنها.

استفسر عن نتائج أبنائنا بالخارج بالأزهر

كما يمكن الاستفسار عن نتائج الأزهر في الخارج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد اعتماد نتائج هذا العام باتباع ما يلي: –