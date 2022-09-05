LINK رابِط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فِيْ الانبار وكربلاء وكل المحافظات ،تعتبر من أكثر الموضوعات بحثاً في دولة العراق وذلك بعد إعلان النتائج من قبل الوزارة لعدد محدد من المحافظات دون غيرها والاوقات القليلة بين إعلان النتيجة بين المحافظة والاخرى مما يزيد من القلق والتوتر والانتظار من قبل أولياء الأمور والطلاب.

رابط نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

وتم تفعيل رَابِطْ نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية 2022 بشكل رسمي حتى يمكن تحميل نتائج جميع المحافظات، حيث أعلن قطاع كبير من المحافظات عن ظهُور النتيجة ورفعها من خلال المواقع المخصصة لذلك، حيث تم تحميل نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة لعام 2022 فِيْ محافظات الكرخ والسلمانية وذي قار والأنبار. بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ووصلت نسبة النجاح إلى أكثر من 70٪، وبدأت امتحانات الدور الثاني نهاية أغسطس واستمرت حتى الأول من سبتمبر للطلاب الراسبين فِيْ مادة أو مادتين على أبعد تقدير، كَمْ عدد الطلاب. الذين سجلوا الغياب فِيْ امتحانات الدور الأول فِيْ عدد من المواد ودخلوا لجان الدور الثاني.

رابط الاطلاع على نتائج الجولة السادسة الابتدائية الثانية 2022

يمكن الآن لجميع الطلاب من جميع المحافظات التحقق بسهُولة من نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة، والجولة الثانية لعام 2022، العراق من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية المعتمدة إلكترونيًا، وإدخال البيانات التي سيتم طلبها، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول الآن بالضغط هنا موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

من خلال القائمة الإلكترونية لنتائج الطلاب، يتم اختيار نتائج الصف السادس، الدور الثاني.

اختر الآن اسم محافظتك بالاسم الصحيح ورقم الاختبار.

انقر على نتيجة الاستعلام عن الكلمة.

ستظهر درجاتك على الفور.

الآن يمكنك، فِيْ أقل من دقيقة، الحصول على نتائج الجولة السادسة الثانية الابتدائية 2022 فِيْ الأنبار وكربلاء والقادسية والمثنى بسهُولة باتباع الخطوات الموضحة أعلاه، حتى يتم إصدار بيان رسمي بدرجاتك فِيْ جميع المواد التي أخذتها. امتحان الدور الثاني حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا ظهُور النتائج فِيْ عدد كبير من المحافظات.

يتواصل البحث عبر محرك بحث جوجل الشهِيْر من قبل طلاب الصف السادس وأولياء أمورهم عن نتائج الجولة الثانية من امتحان 2022 الذي ظهر قبل أيام فِيْ معظم المحافظات العراقية، حيث يقوم كل طالب بالبحث عن نتائج الاختبار. وتحقق من جهد العام الدراسي بأكَمْله، لبدء الاستمتاع بالإجازات الصيفِيْة التي لم يشعروا بها بعد.

LINK رابِط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في الانبار وكربلاء وكل المحافظات كذلك أوضحت الوزارة عن المواعيد الخاصة ببداية الدوام للعام الدراسي ومواعيد الإجازات كذلك سهولة الحصول على النتيجة عبر إعلانها رسمياً.