Link سريع رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022 result.esudan.gov.sd عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودان

رَابِطْ لاستخراج نتيجة الشهادة الأساسية السودانية 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية حول تفاصيل النتائج بمجرد تصحيح الامتحانات وة أوراق طلاب المرحَلْة الأساسية بالسودان، تمهِيْداً ل نشره فِيْ بوابة الحكومة الإلكترونية فِيْ السودان.

نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمر نتائج شهادة ولاية الخرطوم 2022 للكشف عن تفاصيل النتائج النهائية لطلاب التعليم الأساسي بولاية الخرطوم وجميع الولايات.

سجلت مؤشرات نتائج الطلاب هذا العام تباينًا فِيْ معدلات النجاح وانخفضت فِيْ عدة ولايات مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تداعيات جائحة فِيْروس كورونا المستجد Covid 19 بين الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، فِيْ تصريحات صحفِيْة، خلال مؤتمر صحفِيْ بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة، عن مَوعِد صدور نتائج الشهادة الأساسية السودانية 2022 بولاية الجزيرة لطلاب الصف الثامن بالسودان الذين تقدموا لامتحانات مايو الماضي. . وسيظهر اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة برقم مقعد الطالب.

نتيجة امتحان الشهادة الأساسية بحالة الجزيرة 2022

وشهدت بعض الولايات انخفاضًا نسبيًا فِيْ مؤشرات النتائج هذا العام بسبب تحديات الاختبار وتداعيات جائحة فِيْروس كورونا المستجد، الذي أثر على جميع مناحي الحياة.

وانخفضت نسبة نجاح شهادة التأسيس لعام 2022 بولاية نهر النيل إلى 78٪، بمعدل 10٪ من جميع الطلاب، مقارنة بالعام الماضي، حيث شهد العام الماضي نسبة نجاح 88٪.

وفِيْ السياق ذاته، أكد مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي حمزة الفحَلْ، أن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بولاية الخرطوم ستظهر اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022. شهادة 2022-2022 من خلال موقع بوابة الحكومة السودانية لجميع الطلاب.

رَابِطْ إلى نتيجة شهادة مؤسسة الجزيرة 2022 برقم المقعد

زادت معدلات البحث عن رَابِطْ لاستخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الجزيرة 2022 بالاسم ورقم المقعد فِيْ السودان والعديد من الدول العربية التي تضم جالية سودانية كبيرة من السودانيين المقيمين بالخارج، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الأساسية فِيْ ولاية الجزيرة السودانية خلال الفترة الماضية.

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الأساسية السودانية 2022 لطلبة الصف الثامن بولاية الخرطوم فِيْ 22 مايو واستمرت حتى 30 مايو وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار وباء فِيْروس كورونا الجديد (كوفِيْد 19) بين ويواجه الطلاب عمليات الغش بأنواعها بحيث يحصل كل طالب على الدرجة التي تناسبه دون تمييز بينهم.

سنراجع معكَمْ رَابِطْ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية. لاستخراج نتيجة شهادة السودان للتعليم الأساسي 2022 لطلبة شهادة التعليم الأساسي بالسودان وخطوات استخراجها من خلال الأسطر التالية –

رَابِطْ تسجيل الدخول الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اكتب رقم مقعدك

حدد اسم الولاية التي تنتمي إليها

انقر فوق استخراج نتيجة شهادة السودان الأساسية 2022.

2022 معدلات نجاح الشهادة الأساسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انخفاض نسبة نجاح شهادة الأساس 2022 فِيْ عدة ولايات سودانية هذا العام. نظرا لانتشار تداعيات جائحة فِيْروس كورونا المستجد وانعكاساته على العملية التعليمية فِيْ كل مكان، اضافة الى صعوبة الامتحانات هذا العام. انخفضت معدلات النجاح بنحو 10٪ عن العام السابق. علاوة على ذلك، معدلات نجاح شهادة ولاية نهر النيل الأساسية لعام 2022، من 88٪ إلى 78٪ هذا العام.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الأساسية لطلاب الصف الثامن بولاية الخرطوم وجميع الولايات. تم تنفِيْذه وسط إجراءات احترازية مشددة.

يأتي ذلك للحد من انتشار جائحة فِيْروس كورونا المستجد كوفِيْد 19 بين الطلاب. تسليط الضوء على إلزامية استخدام الأقنعة بين الطلاب وتطهِيْر وتعقيم الفصول والمدارس المختلفة.

نتيجة شهادة التأسيس الخرطوم 2022

وفِيْ سياق متصل اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اصدار نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد. يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري خلال مؤتمر صحفِيْ عقده وزير التربية والتعليم.

وعزا الوزير سبب تأخر النتائج إلى إضراب المعلمين فِيْ السودان خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى توقف عملية تصحيح الامتحانات فِيْ جميع الولايات.

أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية تطبيق قواعد الفصل الاجتماعي بين الطلاب ومراقبي الامتحانات لطلاب الصف الثامن فِيْ السودان. وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية من خطر الإصابة بفِيْروس كورونا المستجد، كوفِيْد 19. نظرًا لنقص العلاجات العلاجية حتى الآن وزيادة السلالات الطافرة لفِيْروس كورونا، كوفِيْد 19.