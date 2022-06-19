link فعال نتيجة الشهادة الثانوية العامة قطر 2022 بالإسم موقع وزارة التربية والتعليم

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في دولة قطر رابط الاستفسار عن النتيجة برقم المقعد والاسم. وللتأكد من أن جهودهم في الدراسة لم تذهب سدى ننشر رابط وزارة التربية والتعليم القطرية للاستعلام عن نتائج الجولة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022.

نتيجة الثانوية العامة القطرية 2022

أكمل طلاب وطالبات الثانوية العامة بدولة قطر ، يوم الأربعاء 8 يونيو ، الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة ، الجولة الأولى 2022 ، بعد أن استمرت الامتحانات لأسبوع متواصل ابتداء من 29 مايو الماضي ، حيث تم الانتهاء من الاختبارات لجميع المسارات (المسارات الأدبية). – إنساني – علمي – تكنولوجي – موازي) ، ومنذ انتهاء الاختبارات بدأ البحث في زيادة النتائج ، من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العالي.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في قطر

أعلن وزير التربية والتعليم القطري ، إبراهيم بن صالح النعيمي ، عن إعلان نتائج الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة ، الدور الأول ، للعام الدراسي الحالي 2022 ، يوم الاثنين 20 يونيو ، بعد التصحيح. وقد انتهى بالفعل تدقيق النتائج. ثم قم بمراجعتها وحصر أسماء المتميزين ، تمهيدا لإعلان النتيجة في الموعد المحدد عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة القطرية إلكترونياً ، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونياً ، في إطار ضمان التيسير والتسهيل لهم.

يمكن لطلبة الثانوية العامة بدولة قطر ، والذين يبلغ عددهم حوالي 13 ألف طالب ، الاطلاع على نتائجهم فور إعلانها رسميًا ، عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، عن طريق إدخال الاسم ورقم المقعد وتاريخ الميلاد والميلاد. رقم البطاقة. يزداد القلق والترقب بين الطلاب استعدادًا لنتائجهم.

رابط لإعلان نتائج الثانوية العامة بدولة قطر

يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات العامة ، وهي خدمة استعلام إلكتروني عن نتائج الجولة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 ، وذلك باتباع الخطوات التالية.

نهاية لهذه الغاية موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات الثانوية العامة.

لنتائج امتحانات الثانوية العامة. تسجيل الدخول من خلال بوابة الخدمات العامة.

أدخل رقم الهوية ورقم المقعد أو أدخل تاريخ الميلاد.

انقر لعرض النتائج.

اعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر ، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع تويتر ، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، الدور الأول 2022 ، ظهر يوم الاثنين 2022 ، لتكون الرسمية. والموعد النهائي لإعلان النتائج ، حيث من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً يتم من خلاله إعلان النتائج وتفعيل الرابط الرسمي للاستعلام.