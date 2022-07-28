“LINK مباشر” بوابة الأزهر الإلكترونية استعراض نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

طلاب ثانوية الأزهر لديهم مَوعِد غدًا مع رَابِطْ بوابة الأزهر الإلكترونية الساعة الثانية ظهرًا لة نتائج شهادة الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، حيث يترأس قطاع المعاهد الأزهرية. من قبل الدكتور أحمد الطيب لموافقته، ثم المؤتمر الصحفِيْ الذي سيعقد بمقر مشيخة الأزهر، لإظهار نسبة النجاح التي حققها الطلاب فِيْ الأقسام المختلفة، بعد أسماء أعضاء هِيْئة التدريس. أفضل للجميع. وتم الإعلان عن الدوائر، مساء أمس الأربعاء، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف عبر مواقع التواصل، ودعا شيخ الأزهر الطلاب الأوائل لتهنئتهم.

بوابة الازهر الالكترونية

تعلن البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، azhar.eg، نتائج الشهادات الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهُورية، وكذلك مديري المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهُورية.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

بلغ عدد طلاب ثانوية الأزهر حوالي 139 ألف طالب وطالبة موزعين على النحو التالي

يبلغ عدد طلاب القسم العلمي فِيْ ثانوية الأزهر 46648 طالب وطالبة.

أما القسم الأدبي فقد بلغ عدد الطلاب 91392 طالباً وطالبة.

فِيْ حين بلغ عدد طلاب شعبة العلوم الإسلامية 143 طالباً وطالبة.

أما طلاب الإرساليات الإسلامية فقد بلغ عددهم 539.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحَلْة الثانوية الأزهرية 138.722 طالب وطالبة على مستوى الجمهُورية.

الاستعلام عن نتيجة ثانوية الأزهر

يمكن للطلاب المقيدين بشهادة الثانوية الأزهرية الاطلاع على نتائج الثانوية الأزهرية 2022 من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر وفق الخطوات التالية