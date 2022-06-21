“Link” متى تطلع نتائج التحصيلي الفترة الأولى 2022 e-services.qiyas.sa

نتابع معكم إجابة السؤال: متى تظهر نتائج الإنجاز للفترة الأولى 2022 حيث يتابعها الطلاب على الإنترنت ، ويستفسر عنها في المملكة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ، خاصة مع انتهاء الإنجاز اختبارات “قياس” التي أجراها طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية هذا العام ، ويبقى استكمال عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات والإعلان عنها ، وسنركز معكم في هذا المقال في تاريخ نتائج الإنجاز 1443 وكيف ترى نتيجتك من الموقع الرسمي عبر الرابط الذي سنضعه أدناه فتابع معنا في الثقافني.

قياس نتائج الإنجاز

بدأت اختبارات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة بإنجازي قبل حوالي أسبوعين ، حيث تم تقسيم الاختبارات على دفعات ، وذلك للطلاب والطالبات بمراحل وأقسام مختلفة ، واختبارات الفترة الماضية كانت ورقية وليست محوسبة.

تم اختبار الطلاب على فترتين ، وتم تقسيمهم إلى قسمين:

علمي.

“المواد الأدبية” النظرية.

متى ستعلن نتائج الفترة الأولى؟

انتهت اختبارات الفترة الأولى منذ 14 يونيو 2022 ، وبعد ذلك بدأت اختبارات الفترة الثانية ، أي أن طلاب الفترة الأولى قد مروا بحوالي أسبوع منذ انتهاء اختباراتهم ، وهذا من بالطبع ، سيرافقه بحث من الطلاب بخصوص نتائجهم.

حيث تختلف نتائج التحصيل بشكل كبير مع الطلاب ، وذلك لأن مستقبلهم يتحدد إلى حد كبير بالنتيجة النهائية التي حصلوا عليها في اختبار التحصيل والقدرات ، وهذا سيؤثر بشكل كبير على القبول في الجامعات والمعاهد سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.

تاريخ نتائج الامتحان 1443

أما عن الموعد ، فقد سأل شخص المركز الوطني للقياس عبر تغريدة على تويتر قبل سنوات عن موعد ظهور النتائج ، وأجابته الهيئة بأن النتائج تستغرق نحو أسبوعين لتظهر.

وهذا يعني أنه لا يزال هناك أسبوع تظهر بعده نتائج تحقيق الفترة الأولى ، ونتوقع حسب تجربتنا في نتائج الإنجاز أن تظهر في بداية شهر يوليو المقبل 2022 ، ويمكنك استخراجها عبر الرابط أدناه.

كيف أرى درجتي؟

أما بالنسبة لخطوات الاستخراج ، حيث يمكنك الاستفسار عن نتائج القياس برقم السجل المدني ، فهي كالتالي:

انتقل إلى موقع المركز الوطني للقياس عبر الرابط الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.

ثم اضغط على النتائج.

إذا كانت النتيجة متوفرة ، فستظهر معك ، انقر عليها لتظهر لك.

تتمنى عائلة موقع ثقافني لجميع الطلاب التوفيق في النتائج ، وأخبرنا بنتائجك في التعليقات أدناه إذا ظهرت.