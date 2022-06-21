“Link” نتائج ابناؤنا في الخارج 2022 لكل الصفوف أزهر وعام Nateega

نتابع معكم نتائج أبنائنا بالخارج خاصة بعد أن وافق الأزهر على النتيجة قبل فترة وجيزة بخصوص طلاب السفارات خارج جمهورية مصر العربية ، وقد قام بذلك السادة والسيدات وأولياء الأمور والذكور. الطالبات اللواتي يدرسن في المناهج المصرية ، أو كما يعرف بمدارس السفارات ، حيث يوجد الآلاف من الطلاب والطالبات يقيمون خارج حدود مصر ، وهذا في دول مثل “السعودية ، قطر ، الإمارات ، أو العديد من الدول الأوروبية “، في المدارس التابعة للسفارة المصرية ، وسنتابع معكم في هذا المقال الروابط الرسمية لاستخراج النتيجة برقم المقعد ، وهذا سواء كان الطالب تعليمًا عامًا أو أزهريًا ، لذا تابعنا في السطور التالية.
وزارة التربية والتعليم المصرية
بدأت امتحانات فصول النقل منذ أكثر من شهر ، وهذا هو المكان الذي خضع فيه طلاب المرحلة الابتدائية للاختبار لأول مرة ، وبعد انتهاء امتحاناتهم بدأت امتحانات الشهادة لفصول النقل من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي. المدرسة ، وهذا للسنة أو الأزهري.
وقد بدأت بالفعل نتائج الطلاب بالظهور خاصة الابتدائي منذ أسبوعين ، ومازالت النتائج تظهر في كثير من المدارس يوميًا سواء أكانت الأزهر أم لا ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع Al- الأزهر ومن هذه النتائج نتائج الطلاب بالخارج فتابعونا.
أبناؤنا في الخارج 2022
خصصت وزارة التربية والتعليم المصرية والأزهر موقعين لاستخراج النتيجة بسهولة برقم مقعد الطالب ، دون الحاجة إلى معرفة إدخال بيانات الدولة التي يوجد بها الطالب ، وهكذا.
حيث يتم حفظ بيانات الطلاب الوافدين وخاصة النتائج في قاعدة بيانات واحدة وذلك لتسهيل عملية استخراج النتيجة للطالب وولي الأمر ، لذلك تابعونا لمعرفة رابط استخراج النتيجة.
نتيجة امتحانات الأزهر في الخارج
أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية ظهور نتائجها ، حيث بات من المتوفر الآن استخراج النتيجة برقم المقعد عبر الرابط المخصص لذلك ، والذي ستتبعه في السطور التالية:
- انتقل إلى موقع بوابة الأزهر عبر الرابط service.azhar.eg.
- ثم اكتب رقم مقعد الطالب.
- انقر فوق الزر “بحث”.
- سترى النتيجة على الفور.
نتائج التعليم العام في الخارج
يمكنك أيضًا استخراج نتائج التعليم العام باتباع الخطوات التالية والتي من المتوقع ظهورها في الساعات القليلة القادمة:
- اذهب إلى موقع سفارة جمهورية مصر العربية نتائج أطفالنا ecbrsa.edu.eg.
- اكتب رقم مقعدك في الحقل المخصص لذلك.
- ثم اضغط على عرض النتيجة.
وفي حال واجهتك أي مشكلة ، اترك لنا تعليقًا أدناه ، ونتمنى للجميع التوفيق والتميز.
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