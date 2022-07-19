link” نتائج التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب والاسم moed.gov.sy التربية والتعليم السورية

ينتظر الطلاب والطالبات الذين اجتازوا الامتحانات النهائية فِيْ شهادة التعليم الأساسي والإعدادي فِيْ سوريا إعلان نتائج التاسع من عام 2022 حسب رقم الاشتراك اليوم السبت 16 تموز 2022، بحسب الإعلانات. التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السورية حتى يتم نشر نتائج التاسع من عام 2022 حسب الرقم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم moed.gov.sy 2022 برقم الاشتراك.

تنشر نتائج الصف التاسع سوريا 2022 للعام الحالي عبر موقع التعليم الرسمي moed.gov.sy المخصص لعرض نتائج امتحانات الطلاب سواء كانت نتائج شرعية أو نتائج الثانوية العامة فِيْ جميع فروعها، كَمْا يتيح لك الموقع التحقق من أسماء الأول فِيْ المحافظات عند ظهُورها رسميًا، وقد أوضحت وزارة التربية السورية فِيْ بيان شرح روابط للتحقق من نتائج الصف التاسع سوريا 2022 مع رقم الاشتراك والاسم فقط

نتائج سوريا التاسعة 2022

تأتي عملية الإعلان عن رَابِطْ نتائج صفحة الويب 9 سوريا 2022 بالاسم ثم المدرسة، وتجدر الإشارة إلى أن الساعات التي سبقت ذلك شهدت حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور من تأخر النتائج. من النتائج، وحددت وزارة التربية والتعليم السورية موقع moed.gov.sy 2022 لعرض نتائج الصف التاسع 2022، والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية أشارت خلال عطلة عيد الأضحى إلى أن المصححين واصلت عملية تصحيح أعمال تلاميذ الصف التاسع سوريا 2022، فضلا عن توفِيْر البيئة المناسبة لأعمال التصحيح.

أشار وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور درام طابا، فِيْ المَوعِد الرسمي لإعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادي، نتائج التاسع سوريا 2022 اليوم السبت أو غدا الأحد، عبر مداخلة إذاعة دمشق، و كَمْا سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج الإعلان عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية. أتاحت وزارة التعليم السورية للطلاب والطالبات التقديم ؛ ولتسهِيْل معرفة طلاب شهادة التعليم الأساسي بالنتائج، من المتوقع أن يشهد الموقع ضغوطًا كبيرة بمجرد الموافقة على إعلان النتائج، ويمكن تنزيل برنامج النتائج التاسعة لوزارة التربية والتعليم على هُواتف Android.

تعرف على نتائج 9 سوريا 2022

افتح التطبيق نتائج سوريا التاسعة 2022

بفتح القائمة الرئيسية للبرنامج، يتم الاستعلام عن نتائج امتحانات 2022 برقم الاشتراك، حيث أن التطبيق هُو الواجهة الرئيسية لموقع وزارة التربية والتعليم moed.gov.sy.

اولا تحديد البحث عن نتائج شهادة التعليم الاساسي او الشهادة الاعدادية الشرعية.

ثانياً تحديد الحكومة التي ينتمي إليها الطالب.

ثالثا اكتب رقم الاشتراك.

رابعًا الضغط على أيقونة البحث.

ستظهر درجات الطالب وحالة نجاحه أمامك.

حددت وزارة التربية والتعليم السورية الحد الأدنى لاجتياز الطالب لشهادة التعليم الأساسي، وهِيْ كالتالي

فى اللغة العربية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 24 درجة على الأقل

رياضيات 24 درجة.

فِيْ العلوم 16 الصفوف

اللغة الإنجليزية 16 درجات.

بالفرنسية 12 نقطة.

التربية الدينية 8 درجات.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإفراج عن نتيجة الصف التاسع السوري برقم الاشتراك، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يجري تصحيح وة إجابات الطلاب، وتاريخ ويتداول إعلان النتيجة على بعض مواقع الشائعات، وذكر أن النتائج ستتوفر خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي للوزارة ولا يوجد رَابِطْ آخر.

حيث يمكن لجميع طلاب الصف التاسع فِيْ سوريا الحصول على نتائج شهادة التعليم 2022 بناءً على أسمائهم ورقم اشتراكهم، وذلك بتنفِيْذ بعض الخطوات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، وهِيْ كالتالي