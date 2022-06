link نتائج الثانوية العامة 2022 قطر الدور الأول on بوابة خدمات الجمهور eduservices.edu.qa

نتائج الثانوية العامة 2022 قطر ، اهم موضوعات البحث الان بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم العالي ، استكمال كافة تجهيزات رفع النتائج عبر رابط بوابة الخدمات العامة ، وكذلك الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من يمكن دخول الامتحانات التي حصلوا عليها وتسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج النتائج إلكترونياً كما هو متبع في دولة قطر. بالنسبة لجميع المراحل التعليمية ، أنهت الوزارة وضع اللمسات الأخيرة لتحميل النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة الجولة الأولى ظهر اليوم الاثنين ، بتسجيل الرقم الوطني أو رقم الجلوس عبر المواقع الرسمية لرفع النتيجة وهي موقع الوزارة وبوابة الخدمات العامة.

طلابنا،

يسعدنا أن نلاحظ أن إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021-2022 سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل 20/6/2022.

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتميز.

نتائج المرحلة الثانوية 2022 قطر الدور الاول

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم edu.gov.qa .

. من الصفحة الرئيسية اضغط على نتيجة الدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

النقر فوق بحث أو استعلام لعرض تفاصيل النتيجة.

موقع بوابة الخدمات العامة

كما قامت الوزارة بتوفير موقع الخدمات العامة للاستعلام عن النتائج من خلاله. هو موقع إلكتروني رسمي تابع للوزارة ويمكن الدخول إليه واتباع الخطوات التالية للاستعلام.

أدخل رابط الموقع eduservices.edu.gov.qa .

. الضغط على نتائج الشهادة الثانوية.

سجل رقم المقعد أو الرقم القومي واسم الطالب.

انقر فوق بحث.

موعد إعلان نتائج الثانوية القطرية الدور الأول 2022

كما تم الإعلان عبر الموقع الرسمي للوزارة ، سيتم رفع النتائج ظهر اليوم 20/06/2022 عبر المواقع المذكورة أعلاه ، وقد أجرى أكثر من 50 ألف طالب الامتحانات في جو من الراحة والأمان وبيئة صحية جيدة. .

العد التنازلي لرفع النتائج

