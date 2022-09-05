[Link] نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة الدور الثاني ،أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في صباح اليوم الإثنين الموافق ال5 من شهر سبتمبر إعلانها لنتائج محافظة بغداد “الكرخ – الرصافة” على الصفحات والروابط الرسمية الصادرة عن الوزارة ،بالإضافة الى مفاتيح التنسيق الخاص بالمراحل الأخرى ومعدلات النجاح والرسوب خلال الدور الأول للصف السادس الإبتدائي.

نتائج المرحلة الابتدائية السادسة والثانية

انتهت امتحانات المرحَلْة الابتدائية قبل أيام فِيْ العراق، حيث أجرت وزارة التربية العراقية هذه الامتحانات بعد مرور أكثر من شهر على ظهُور نتائج الجولة الأولى، حيث كانت هناك نسبة كبيرة من الطلاب الذين أكَمْلوا الامتحانات. أدخل الامتحانات وقررت وزارة التعليم فِيْ ذلك الوقت، سُمح للطلاب الذين لديهم 3 مواد بدخول هذه الاختبارات بدلاً من الرسوب، والتي لم تكن فرصة كبيرة ،حيث انتهت الامتحانات يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 وذلك باللغة التركَمْانية وتمت عمليات التصحيح مباشرة بعد كل موضوع وهذا يوضح لنا أن النتائج فِيْ مرحَلْة الإعداد والإعلان الآن.

وزارة التربية العراقية، نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة، البصرة

وكانت محافظة الرصافة الأولى، وكذلك صلاح الدين، قد نشرت نتائج الجولة الثانية قبل ساعات قليلة، وستنشر باقي المحافظات خلال هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع الجاري كَمْا اعتدنا. وجاءت نتائج الحَلْقة السادسة التي أعلنتها الوزارة لطلبة المرحَلْة بشكل لامركزي، حيث تعلن كل إدارة تربوية فِيْ واحدة، وهذا ما حدث فِيْ الدور الأول ،حيث تم نشر المحافظات الواحدة تلو الأخرى، وآخر ولاية تم الإعلان عنها كانت بعد نحو أسبوع من أول ولاية وهِيْ القادسية أو النجف فِيْ جمهُورية العراق كَمْا ذكرنا، أما البصرة فهِيْ لا تتأخر منذ الضوابط. كبيرة وعمليات التصحيح والتتبع أسرع.

نتائج المرحلة الابتدائية السادسة 2022 البصرة

سنتعرف معكَمْ أيها المتابعون الأعزاء على الطرق الصحيحة لنشر نتائج العام الدراسي، وستصدر نتائج البصرة قريباً خلال الساعات القليلة القادمة، ولاستخراجها يجب اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى رَابطْ موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثم اضغط على اخبار الوزارة.

قم بالتمرير لأسفل حتى تجد إدارة البصرة تعلن نتائج الجولة السادسة والثانية.

انقر على رَابِطْ الانتظار.

ثم اختر المدرسة وسيتم تنزيل بيان pdf لك.

ابحث عن اسم الطالب ورقم الاختبار للعثور على النتيجة.

الاستفسار عن النتائج موقع نتائجنا

فِيْ حالة عدم عمل الموقع الوزاري من أجلك بسبب الضغط، يمكنك الذهاب إلى موقع خارجي لمعرفة النتيجة، وهذا ما يلي:

قم بزيارة موقع النتائج على results.malzemna.com.

ثم اضغط على نتائج السنة الابتدائية السادسة 2022 الدور الثاني.

اختر مقاطعة، ثم انقر على “عرض”.

الحصول على البيان واستخراج نتيجة الطالب برقم الامتحان.

[Link] نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة الدور الثاني بالإضافة الى انتظار الطلاب في المحافظات الأخرى إعلان النتائج وسط موجة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم كما تقوم الوزارة بالتواصل المستمر مع الطاقم الإداري والمحافظات لمعرفة كل ما هم جديد.