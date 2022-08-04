link نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلبة والطالبات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن لطلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجة الثانوية العامة 2022 التحقق من النتيجة من خلال الرَابِطْ الإلكتروني الخاص بنتيجة الثانوية العامة المقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الذي سبق أن أعلن عن تاريخ نتيجة البكالوريا فِيْ الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وهُو هذا الأسبوع، وشرح سبب تأخر ظهُور نتيجة البكالوريا، فِيْ أن ذلك يرجع إلى حَقيْقَة التصحيح وة والتحقق من المؤهلات. النتيجة الثانوية حتى الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على نتائج الثانوية العامة 2022 للصف الثالث الثانوي 2022 من خلال الرَابِطْ الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي باتباع بعض الخطوات التالية

فِيْ البداية، لمشاهدة نتائج شهادة الثانوية العامة 2022، تحتاج إلى إدخال رَابِطْ من الموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم اتباع التعليمات باختيار القسم والسنة الدراسية للعام 2022 للمدرسة الثانوية.

ثم يكتب الطالب رقم مقعده.

اضغط على مشاهدة النتيجة لتتمكن من رؤية نتيجة الثانوية العامة ونسبة الموافقة ومؤهلات المواد.

يشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للامتحانات بلغ 2022 طالبا 707992 طالبا، منهم 268897 طالبا فِيْ القسم الأدبي، و 338.882 طالبا فِيْ القسم العلمي، و 100.213 طالبا فِيْ القسم العلمي الرياضيات العلمية.

مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022 علمية وأدبية.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها بمجرد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وة درجات الطلاب. أو تفشل

يشار إلى أن البكالوريا شكاوى 2022 تبدأ فِيْ فتح أبوابها بعد 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة البكالوريا، على أن يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل فِيْ اليوم السابق للإعلان الرسمي للنتيجة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أعلنت بوضوح منذ البداية تاريخ نتيجة الثانوية العامة، وستكون بين 1 و 7 أغسطس فِيْ الأسبوع الأول من الشهر. ، وأنه لا يوجد تأخير فِيْ مَوعِد ظهُور نتيجة بكالوريا 2022، وبينت أنه لا يوجد مبرر للشائعات والاجتهاد الذي يدعي معرفة المواعيد، ولا مصداقية فِيْ تلك الشائعات.