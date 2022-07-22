LINK نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس ونتائج الصف الثامن الخرطوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة لشهادة ولاية الخرطوم الأساسية 2022، يتزايد البحث عن نتيجة شهادة ولاية الخرطوم الأساسية 2022 من قبل الطلاب وأولياء الأمور، جنبًا إلى جنب مع الانتهاء من أعمال الإصلاح وتتبع الدرجات. فِيْ جميع نقاط التفتيش، حيث من المخطط الإعلان عن نتيجة شهادة التأسيس الخرطوم 2022 خلال ساعات من الآن إلكترونيًا، بشرط أن تكون متوفرة فِيْ جميع المدارس من صباح الأحد خلال ساعات العمل الرسمية، وسيكون بإمكانك الاطلاع على المؤسسة المعتمدة نتيجة 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بمجرد الإعلان عنها.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

ومن المقرر الإعلان عن نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 صباح يوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات وتتبع وتجميعها بأقصى قدر من الدقة. وحقق العديد من الطلاب درجات عالية فِيْ مختلف المواد، مما يشير إلى أن نسبة النجاح فِيْ شهادة التأسيس لعام 2022 ستكون عالية جدًا، وسيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل غدًا خلال مؤتمر صحفِيْ. سيتم تكريم المؤتمر، وانتهت الامتحانات فِيْ مايو الماضي فِيْ جميع المدارس يتم تطبيق إجراءات صارمة لمنع تسرب الامتحانات أو الغش بجميع أنواعه، والآن نقدم لكَمْ رَابِطًْا بنتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 مع خطوات

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

انتقل إلى قسم النتائج.

اختيار نتيجة شهادة التأسيس 2022 الخرطوم.

أدخل رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

انقر فوق كلمة “عرض النتيجة”.

سترى بيان الدرجات والنتيجة فِيْ المجموع.

رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

تم التأكيد على أن نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 ستظهر غدا السبت عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتمكن كل طالب من معرفة درجاته وإجماليها بسهُولة دون الذهاب إلى المدرسة. أعلنت ولايات عن نتائج شهادة التأسيس خلال الفترة الماضية مثل “القضارف”، النيل الأبيض، الجزيرة، الولاية الشمالية، … “، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها فِيْ ولاية الخرطوم خلال الساعات القليلة القادمة.، ويمكنك ترك بياناتك فِيْ التعليقات لتجلب لك النتيجة بمجرد ظهُورها.