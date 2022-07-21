LIVE| متابعة نتيجة مباراة الجزائر ولبنان كأس العرب للشباب (انطلاق اللقاء)

مباراة الجزائر و لبنان فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الشباب العربي للشباب 2022 التي ستستضيف مدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير بالمملكة العربية السَعُودِيْة، خلال الفترة من 20 يوليو إلى يوم أغسطس. 6، 2022، تستضيف مساء الخميس 21 يوليو 2022 على ملعب الأمير سلطان بن مدينة عبدالعزيز الرياضية (المحَلْة) فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة، فعاليات المواجهة الحماسية التي تجمع منتخبي لبنان والجزائر. ضمن المجموعة الثالثة حيث يملك الفريقان حافزاً كبيراً لتقديم بطولة تاريخية فِيْ كأس العالم للشباب العربي وخاصة محاربي الصحراء.

خلال التغطية القادمة سنتحدث عن كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد حول مَوعِد المباراة الجزائرية اللبنانية والقنوات المذاعة، وكذلك تاريخ مشاركة وإنجازات الفريقين فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة. فضلا عن تاريخ الاشتباكات بين الجزائر ولبنان.

مباراة الجزائر و لبنان

مع ذكريات مواجهة الكبار، فِيْ كأس العرب 2022 التي نظمتها قطر نهاية العام الماضي.

لبنان والجزائر يجددان المَوعِد باجتماع جديد.

يسعى خلالها الخضر لإظهار تفوقهم، بعد فوز صعب على شقيقهم اللبناني (2-0).

مواجهة الدور الثاني فِيْ المجموعة الرابعة.

مما مهد الطريق لهم بعد ذلك لتتويجهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 لأول مرة فِيْ تاريخهم.

بينما يسعى مزارعو الأرز إلى محو آثار هزيمة المونديال العربي للكبار.

وكذلك الرغبة الكبيرة فِيْ تسجيل حضور مشرف فِيْ المشاركة التاريخية الثانية للفريق.

أولاً نستعرض ترتيب المنتخبات التي فازت بكأس الشباب العربي

هذه هِيْ مجموعات بطولة كأس العرب تحت 20 سنة

هذا هُو جدول مباريات كأس العالم العربي للشباب من الافتتاح إلى النهائي

نشير إلى أن مباريات اليوم الثاني واحتساب الجولة الأولى ستشهد أيضا مواجهة ساخنة ومتوقعة.

أين مباراة مصر وعمان للمجموعة الرابعة التي يستضيفها ملعب ضمك بخميس مشيط.

منتخب الجزائر

نبدأ تغطيتنا لفريق كرة القدم الجزائري للشباب وصيف النسخة الأخيرة من كأس العرب.

وحصل من شارك فِيْ البطولة بكافة نسخها من جانبه على المركز الثاني فِيْ مشاركتين.

𝙐𝘼𝙁𝘼 | 𝘼 𝘼 𝘾𝙪𝙥 𝙐20

🇩🇿 🆚 🇱🇧

🇱🇾 🇩 🇩🇿 pic.twitter.com/wzIZFYoMvr – المنتخب الجزائري لكرة القدم (LesVerts) 20 يوليو 2022

الأولى كانت البطولة التي نظمتها الجزائر عام 1985.

وفاز بها المنتخب السعودي بعد فوزه (2-1).

ومن المفارقات أن المرة الثانية كانت فِيْ النسخة الأخيرة من البطولة عام 2022 والتي نظمت فِيْ مصر.

كَمْا فاز الشباب السعودي الأخضر بالنتيجة ذاتها (2-1).

يواصل منتخبنا الوطني لأقل من 20 عامًا استعداداته لمبارياته الأولى فِيْ كأس العرب أبها 2022 أمام نظيره اللبناني بعد غد الخميس 21 يوليو 2022 ؛# LesVerts_u20 # تيمز 🇩🇿✊# 123vivalAlgeria pic.twitter.com/mVvwwXYO70 – المنتخب الجزائري لكرة القدم (LesVerts) 19 يوليو 2022

كَمْا فاز يوث ووريورز بالمركز الرابع فِيْ كأس العرب 2012.

التي لعبت فِيْ الأردن وتوجها “نسور قرطاج” (4-2).

حيث خسر الخضر أمام المنتخب الليبي بنتيجة أربعة.

وبناءا على آخر أخبار منتخب الشباب الجزائري فِيْ ليلة الأربعاء 20 يوليو 2022، أجرى الخضر الاستعدادات النهائية للمواجهة الأولى فِيْ مونديال العرب.

ويسعى المحاربون للسير على خطى العظماء نحو لقب ثمين يضاف لخزينة الكرة الجزائرية.

التي شهدت تطوراً ملحوظاً فِيْ السنوات الأخيرة، بدءاً بالفوز باللقب الثاني فِيْ كأس الأمم الأفريقية 2022.

لقد كان قلقًا فقط بشأن المغادرة المبكرة والمفاجئة للنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا 2022.

بالإضافة إلى عدم التأهل إلى مونديال قطر 2022 بسبب الوقت بدلاً من الخسارة أمام الكاميرون.

منتخب لبنان

من جهة أخرى، سيشارك منتخب لبنان لكرة القدم تحت 20 سنة فِيْ منافسات المونديال العربي.

ليس لديها أي سجلات إنجاز، كَمْا هُو مذكور أعلاه.

منتخبنا الوطني للشباب جاهز 🇱🇧 للمشاركة فِيْ كأس العرب لمنتخبات تحت 20 سنة، التي ستقام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022.# لبنان_فريق #youth_rice # شباب_عرب pic.twitter.com/iFxRv4hez2 – الاتحاد اللبناني لكرة القدم (thelfadotcom) 18 يوليو 2022

فقط مشاركة ضعيفة فِيْ نسخة الموسم الماضي من كأس العرب 2022.

pic.twitter.com/lgjggJCcVe – الاتحاد اللبناني لكرة القدم (thelfadotcom) 18 يوليو 2022

تم إقصاؤه من الدور الأول، بعد ثلاث خسائر متتالية.

🎙️ كلمة من المدرب # لبنان_فريق بلال فليفل خلال المؤتمر الصحفِيْ لمدربي فرق المجموعة الثالثة المشاركة فِيْ البطولة # شباب_عرب أقل من 20 سنة 🔽🔽🔽 pic.twitter.com/TpwvB3Odil – الاتحاد اللبناني لكرة القدم (thelfadotcom) 19 يوليو 2022

بدأت مع السنغال (1-5)، مرورا بالعراق (0-2)، وأخيرا جزر القمر (1-3).

تاريخ الاشتباكات بين الجزائر ولبنان

وبحسب رصدنا لـ “ثقافني” لا نلاحظ اشتباكات كثيرة بين الشقيقين لبنان والجزائر.

باستثناء اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقين فِيْ كأس العرب 2022.

الذي تم تنظيمه فِيْ شهر نوفمبر الماضي فِيْ قطر، وتوج به فريق محاربي الصحراء.

وكانت مباراة الجزائر ضد لبنان فِيْ دور المجموعات وفاز الخضر (2-0).

وسجل ياسين الابراهِيْمي من ركلة جزاء وأضاف الطيب المزياني الهدف الثاني.

تشكيل مباراة الجزائر ولبنان

أعلن الجهاز التدريبي للمنتخب اللبناني للشباب تحت 20 سنة برئاسة المدرب الوطني فلفل بلال حول تشكيل لبنان ضد الجزائر فِيْ كأس العرب 2022.

تضمنت التشكيلة الأولية لشباب الأرز العناصر التالية

فِيْ حارس المرمى رامي مجلي.

رامي مجلي. الدفاع سعد شويكي والقائد محمد صادق.

سعد شويكي والقائد محمد صادق. نصف محمد المهدي الموسوي، زياد جمال الدين، أوسكار غنطوس، علي الأكبر مناع، علي الفضل، وشادي جوني.

محمد المهدي الموسوي، زياد جمال الدين، أوسكار غنطوس، علي الأكبر مناع، علي الفضل، وشادي جوني. عند الهجوم علي رضا اسماعيل وعلي قصاص.

أما التشكيلة الاحتياطية للمنتخب اللبناني فتضمنت

حارس المرمى أنتوني المعاصرة وشريف أزكي.

أنتوني المعاصرة وشريف أزكي. فِيْ الدفاع ابراهِيْم الشامي وحسين باجوق.

ابراهِيْم الشامي وحسين باجوق. فِيْ المنتصف حسين عباس رضا، محمود زبيب، عباس كرنيب، محمد جعفر، محمد صفوان، وعمر بهلوان.

حسين عباس رضا، محمود زبيب، عباس كرنيب، محمد جعفر، محمد صفوان، وعمر بهلوان. هجوم حسين حسن رضا ومحمد سردة.

من جهة أخرى، كشف التوجيه الفني لمنتخب الشباب الجزائري برئاسة المدرب الوطني محمد لاسات حول تشكيل الجزائر ضد لبنان.

تضمنت التشكيلة الأساسية لشباب الخضر الأسماء التالية

حارس المرمى أسامة ملالا.

أسامة ملالا. خط الدفاع ياسين بن حامد، ريان ديليس، زعيم المهدي توينتي، ورضا العيساوي.

ياسين بن حامد، ريان ديليس، زعيم المهدي توينتي، ورضا العيساوي. خط الوسط ستان بركاني، أسامة عمر، ماسل العجودي، وحاجي شقال عفاري.

ستان بركاني، أسامة عمر، ماسل العجودي، وحاجي شقال عفاري. هجوم جوريس رحو ومحمد مسعود سالم.

أما مقعد المحارب فقد اشتمل على

موقف حارس المرمى شمس الدين رضوى.

شمس الدين رضوى. الدفاع عبد الخليل ولد عمار وكَمْال شرشور.

عبد الخليل ولد عمار وكَمْال شرشور. فِيْ المنتصف أواني محمد الأمين وأيمن مسعود فلاحي وعبد الكريم نعماني.

أواني محمد الأمين وأيمن مسعود فلاحي وعبد الكريم نعماني. مركز الهجوم مسالي رفِيْق وإسلام عبد الصمد بن يزلي ولحَلْو الأخريب ومحمد ريان قاسم.

مَوعِد مباراة الجزائر ولبنان وقنوات الشركة

تقام المباراة الثالثة لكأس العرب للشباب 2022 مساء الخميس، الساعة الخامسة (500 مساء) بتوقيت السَعُودِيْة ولبنان، والرابعة (400 مساءا) بتوقيت مصر، والثالثة (300 مساءا) بتوقيت الجزائر. والثانية (2 0000 م بتوقيت جرينتش.

وعن حكَمْ مباراة الجزائر ولبنان كلف الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC حكَمْ دولي إماراتي سلطان الحمادي إدارة الاجتماع القادم.

وستكون القنوات الرياضية السَعُودِيْة حاضرة بشكل رئيسي فِيْ تغطية أحداث اللقاء عبر القناة. Sports KSA 1 HD اضافة لقناتي الرياضية العراقية العراقية الرياضية hd والرابع عراقي. الربيع سبورت .

أما المعلق على مباراة الجزائر ولبنان، فلم تعلن شبكة القنوات الإذاعية عن التشكيلة للتعليق على المباراة المقبلة.

تغطية حصرية بث مباشر .. ملخص ونتيجة مباراة الجزائر ولبنان

وبعد دقائق أطلقت صافرة انطلاق مباراة لبنان والجزائر فِيْ اليوم الثالث من دور المجموعات لكأس العرب 2022.

نقدم لكَمْ تغطية حية حصرية دقيقة بدقيقة، حصرياً وحصرياً من خلال شبكة “ثقافني”.

بالإضافة إلى ملخص ونتائج وأهداف مباراة الجزائر ولبنان.

لا تطلب أو تحدّث أو تحدّث الصفحة كل دقيقة لمتابعة آخر المستجدات فِيْ الاجتماع القادم.

بداية المباراة والكرة فِيْ البداية مع المنتخب اللبناني،،

الدقيقة 1

استنتاج

خلال الأسطر القليلة الماضية، تعرفنا على كل الأخبار والتفاصيل والمشاهد حول مَوعِد مباراة لبنان والجزائر والقنوات المذاعة، وكذلك تاريخ مشاركة الفريقين فِيْ البطولة العربية تحت 20 سنة. الكأس وانجازاتهم فِيْ البطولة وكذلك تاريخ الاشتباكات بين لبنان والجزائر.