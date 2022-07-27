LIVE| متابعة نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية (10 دقائق.. والتعادل قائم (0-0))

مباراة برشلونة ويوفنتوس فِيْ إطار الاستعدادات القوية والنهائية التي تقوم بها الفرق الدولية، وخاصة الأندية الأوروبية، صباح يوم الأربعاء 27 يوليو 2022، سيستضيف ملعب كوتون باول فِيْ مدينة دالاس الأمريكية المنتخب القوي والطويل. – أنشطة المواجهة المُتَعَدَّى بها، والتي يمكن مقارنتها بالنهائيات الأوروبية العظيمة. حقق أقصى استفادة من المواجهة، وهِيْ جزء من البطولة الدولية للأبطال التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم نخبة من أقوى الفرق فِيْ العالم .

فِيْ السطور التالية نستعرض سويًا كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد الخاصة بمَوعِد مباراة برشلونة ويوفنتوس وقنوات الشركة، وكذلك نتائج الفريقين الموسم الماضي فِيْ جميع البطولات، وآخر استعداداتهما للمباراة. الموسم الجديد ونختتم بالحديث عن تاريخ المواجهات بين برشلونة ويوفنتوس.

مباراة برشلونة ويوفنتوس

مرة أخرى، يجدد برشلونة ويوفنتوس مَوعِدهما بمواجهة جديدة.

وذلك منذ آخر لقاء بينهما قبل حوالي عام، فِيْ كأس جوهان غامبر.

وهِيْ البطولة التي ينظمها الفريق الكتالوني وهِيْ الأكثر تتويجا بلقبها (44 بطولة).

وتغلب برشلونة على المنتخب الإيطالي فِيْ نهائي النسخة الماضية بثلاثة أهداف.

بصرف النظر عن المباراة الأخيرة، فإن الفريقين، كَمْا ذكر أعلاه، يسعيان لتحقيق أقصى استفادة منها.

وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد على مستوى الدوريات الأوروبية المحَلْية.

قبل أشهر من بدء النسخ الجديدة فِيْ دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكذلك دوري المؤتمرات الأوروبية.

نادي برشلونة

نبدأ تغطيتنا مع نادي برشلونة، الذي كان لديه رحَلْة خاصة إلى ميركاتو الصيفِيْ.

نتج عن ذلك إبرام العديد من الصفقات المتميزة على مختلف الخطوط، أبرزها البولندي ليفاندوفسكي.

بشكل عام، تسعى البلوجرانا إلى استعادة هِيْبتها الأوروبية والدولية.

المزيد من هذا من فضلك pic.twitter.com/Xp27Hy0F7F – FC Barcelona (FCBarcelona) 26 يوليو 2022

يمثل عودة لقب الدوري الإسباني إلى أحضان القلعة الكاتالونية، بعد غياب 3 سنوات.

وكذلك دوري الأبطال الذي أقصي منه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ الجولة الأولى!

LAS – DFW

الصف الأول pic.twitter.com/jKJZjBMT4v – FC Barcelona (FCBarcelona) 25 يوليو 2022

بة استعدادات برشلونة للموسم الجديد نجد أن المنتخب الإسباني خاض 4 مباريات حتى الآن.

حيث انتصر على نجوم الدوري فِيْ مايو الماضي بنتيجة 3-2.

قبل أن يتعادل مع أولوت من إسبانيا (1-1).

هزم إنتر ميامي بستة شباك نظيفة وأنهى أيضًا الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وكانت آخر ثلاث مباريات خاضتها الكتيبة الكتالونية خلال شهر يوليو.

نادي يوفنتوس

من ناحية أخرى، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي ليس أفضل من برشلونة.

ابن عم بارتانزا 🌵 pic.twitter.com/ZSfHxf3qQv – يوفنتوس (juventusfc) 25 يوليو 2022

وعلى الصعيد المحَلْي خسر الفريق لقب الدوري الإيطالي “الأكثر تتويجاً به”.

كَمْا نجا بصعوبة من خطر الفشل فِيْ التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فِيْ الموسم الجديد.

بعد احتلاله المركز الرابع، تفوق على لاتسيو صاحب المركز الخامس بفارق 6 نقاط فقط.

فِيْ كأس إيطاليا، خسر فريق المرأة العجوز أمام إنتر ميلان.

كَمْا خسروا كأس السوبر الإيطالي، التي خسروها أيضًا أمام إنتر (1-2).

البداية الأبرز والمفاجئة كانت ضد فِيْاريال فِيْ نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ المواجهات بين برشلونة ويوفنتوس

أما المواجهات التاريخية بين يوفنتوس وبرشلونة، فقد جمعت 18 لقاء بين الناديين، كَمْا نراقب فِيْ “ثقافني”.

4 منها مباريات ودية، بما فِيْ ذلك كأس الأبطال وكأس يوهان غامبر وجولة برشلونة الأمريكية.

و 14 آخرين فِيْ دوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية (اندمجت لاحقًا مع كأس أوروبا لتصبح الدوري الأوروبي).

وحقق برشلونة 9 مباريات، فِيْما حقق يوفنتوس 5 مباريات وحسم التعادل بنتيجة 4 مباريات.

أما بالنسبة للأهداف التي سجلها برشلونة فِيْ مواجهة يوفنتوس، فقد سجل برشلونة 26 هدفاً، بينما سجل يوفنتوس 20 هدفاً.

والنتيجة الأعظم فِيْ تاريخ لقاءات برشلونة ويوفنتوس هِيْ فوز البلوغرانا (3-1).

تم تحقيق ذلك مرتين، آخرهما فِيْ نهائي دوري أبطال أوروبا 2014/2015.

أقيمت فِيْ الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

بينما كان أكبر صفر فِيْ فوز برشلونة على يوفنتوس (3-0).

التي جرت فِيْ نهائي كأس جوهان جامبر 2022.

وكانت النتيجة نفسها، وهِيْ أكبر انتصار ليوفنتوس على برشلونة.

فعلها الفريق الإيطالي مرتين.

آخرهم كان فِيْ مباراة دور المجموعات فِيْ دوري أبطال أوروبا 2022/2022.

فاز تشيلسي باللقب على حساب مواطنه مانشستر سيتي (1-0).

تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس

أعلن الجهاز الفني لبرشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافِيْ هِيْرنانديز، عن تشكيل برشلونة فِيْ مباراة ودية أمام يوفنتوس.

تضمنت التشكيلة الأساسية والاحتياطية لبرشلونة العناصر التالية

من ناحية أخرى، كشف التوجيه الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، برئاسة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، عن تشكيل يوفنتوس فِيْ مباراة ودية أمام برشلونة.

تضمنت التشكيلة الأساسية ليوفنتوس الأسماء التالية

مَوعِد مباراة برشلونة ويوفنتوس والقنوات الناقلة

من المقرر عقد اجتماع القمة الإسبانية الإيطالية صباح الأربعاء، الساعة 330 صباحًا (330 صباحًا) بتوقيت السَعُودِيْة، 230 صباحًا (230 صباحًا) بالتوقيت المصري، 1230 مساءً (1230 مساءً) بتوقيت جرينتش 830 مساءً الثلاثاء (830 صباحًا) بتوقيت واشنطن العاصمة.

وحول حكَمْ مباراة برشلونة ويوفنتوس، لم يعلن أي من الناديين المرموقين، ولا حتى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، ( RFEF ) من قبل فريق التحكيم للمواجهة.

قناة برشلونة تلفزيون برشلونة تغطية أحداث اللقاء بالإضافة إلى القنوات الرياضة TV1 البرتغال و ال بولسات سبورت و ال SuperSport كحد أقصى 1 و ال Ziggo Sport Select HD.

أما المعلق على مباراة برشلونة ويوفنتوس، فلم تكشف القنوات الناقلة حتى كتابة هذه السطور عن معلقين المباراة القادمة.

تغطية مباشرة حصرية. ملخص ونتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس

بعد دقائق قليلة ستبدأ مباراة يوفنتوس وبرشلونة الودية، فِيْ إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد الذي يقام فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

استمتع معنا بالتغطية المباشرة الحصرية للقمة الإسبانية-الإيطالية الدقيقة بدقيقة.

بالإضافة إلى ملخص ونتائج وأهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس، فقط وحصريًا من خلال شبكتك المفضلة “Edúcame”.

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رحيل لاعبي الفريقين وبدء الأعمال التقليدية للمباراة،

وانطلقت الصافرة فِيْ بداية المباراة، وكانت الكرة فِيْ يوفنتوس فِيْ البداية.

الدقيقة 1 الرمية الجانبية الأولى ويوفنتوس فِيْ حالة هجومية.

الدقيقة 6 تسديدة أولى خطيرة قبل إطالة أمد الهجوم الكتالوني، بعد استغلال خطأ فادح من دفاع يوفنتوس، لينتهِيْ بتسديدة ليفاندوفسكي فوق مرمى يوفنتوس وفِيْ ركلة مرمى.

يستمر الضغط من الهجوم الإسباني، لكن الدفاع الإيطالي تمكن من إخراج الكرة بسرعة.

الدقيقة 7 هجوم متقدم لفريق برشلونة، بالنظر إلى الصعوبة النسبية للاعبين القدامى فِيْ إخراج الكرة من منطقة دفاعهم.

تصطدم فرصة هجوم مضاد إسباني جديدة، أنهىها البولنديون، مع دفاع يوفنتوس وتأخذها بعيدًا.

الدقيقة 8 فرصة يوفنتوس للهجوم وتسديدة، اعترضها حارس المرمى تير شتيجن بسهُولة.

ارتبك المدرب الإيطالي فِيْ البداية حول كيفِيْة التغلب على ضغط برشلونة.

الدقيقة 9 الآن حيازة المرأة العجوز، وبدء بناء هجوم جديد.

فرصة إيطالية وتمريرة دي ماريا أسفل الجانب الأيسر من دفاع برشلونة وتسديدة تصطدم بالدفاع وتفقد قوتها، قبل أن تصل إلى حارس برشلونة الألماني.

الدقيقة 10 قبل 10 دقائق الضغط أكبر من برشلونة ومحاولاتهم أخطر لكن التعادل السلبي يرسل المباراة (0-0).

استنتاج

خلال التغطية السابقة استعرضنا جميع الأخبار والتفاصيل والمشاهد بخصوص مَوعِد مباراة يوفنتوس وبرشلونة وقنوات المشغلين وكذلك رحَلْة ونتائج الناديين الموسم الماضي وآخر استعدادات الفريقين. للموسم الجديد، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات بين برشلونة ويوفنتوس.