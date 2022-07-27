LIVE| متابعة نتيجة مباراة مصر والصومال كأس العرب للشباب (انطلاقة اللقاء)

مباراة مصر والصومال فِيْ استمرار لمباريات اليوم الثالث والأخير من مرحَلْة المجموعات لكأس الشباب العربي للشباب تحت 20 سنة لموسم 2022، والتي تقام فِيْ منطقة عسير السَعُودِيْة، فِيْ مدينتي أبها وخميس مشيط، يوم الأربعاء. مساء 27 يوليو 2022، يستضيف ملعب نادي الدمك بخميس مشيط الأنشطة الحاسمة والمصيرية للمواجهة التي تجمع منتخبي الصومال ومصر، اللذين يسعيان للتأهل إلى ربع نهائي مونديال العرب 2022، رغم فرص الفراعنة على الورق أكبر.

فِيْ الأسطر القليلة القادمة سنعلق على كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد الخاصة بمَوعِد مباراة مصر والصومال والقنوات المذاعة، بالإضافة إلى جولة الفريقين فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة فِيْ نسختها. النسخة السادسة “بالاسم الجديد” كأس الشباب الفلسطيني “، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبات الأفريقية، ونختتم تاريخ الاشتباكات بين مصر والصومال.

مباراة مصر والصومال

إذن، مواجهة أفريقية جديدة ستشهدها بطولة كأس الشباب العربي 2022.

ومن خلاله يأمل منتخبا الصومال ومصر تقديم عرض جديد يليق بكرة القدم الأفريقية.

كَمْا يضاعف حضور المنتخبات الأفريقية فِيْ الدور الثاني من البطولة العربية لفرق الناشئين.

كَمْا ذكر أعلاه، فإن فرص الفريق فِيْ السجود على الورق تبدو أفضل.

ومع ذلك، فإن نتائج مباريات البطولة حاليًا لا تعكس سوى الأداء على أرض الملعب خلال 90 دقيقة.

وفريق الشباب السوداني بعيد عنا.

بعد أدائه المتميز فِيْ مباراتيه ضد المغرب وفلسطين، غادر البطولة بقوة.

وبعد تلقيه هزائم قوية وغير مستحقة وكان الدفاع وحارس المرمى المسؤولية الأكبر فِيْ ذلك.

منذ البداية نستعرض تصنيف المجموعات الست للبطولة بعد الانتهاء من مباريات الدور الثاني

هذا هُو تقويم المنتخبات المشاركة فِيْ كأس العرب ونتائجها

نشير إلى ذلك ضمن مباريات اليوم الثاني من اليوم الثالث والحاسم لكأس الشباب العربي 2022.

وستشهد المنافسات مواجهة أفريقية أخرى، تمثل صراعًا مباشرًا على صدارة المجموعة الثالثة، والتأهل إلى الدور الثاني.

أين مباراة الجزائر وليبيا التي تسبق مواجهة الفراعنة ونجوم المحيط.

المنتخب المصري

نبدأ تغطيتنا مع منتخب مصر لأقل من 20 عامًا، الذي نجح فِيْ اجتياز اختبار عمان فِيْ الجولة الأولى.

ومع ذلك، فإن مستوى الفراعنة يبدو أقل من مطمئن، خاصة مع الكفاءة الهجومية والتهديفِيْة للفرق البطل.

لكن الروح والاجتهاد المصري لا يزالان فِيْ الميدان، وقادرين على قلب أي معادلة.

وما فعله الفراعنة العظماء فِيْ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت فِيْ الكاميرون هُو خير دليل.

رغم التوقعات بعدم تمكن تمساح النيل من مواصلة الرحَلْة.

ومع ذلك، فقد وصلوا إلى النهائي الكبير واقتربوا من الفوز باللقب الثامن.

لكن الحظ، بجد، كان إلى جانب المنتخب السنغالي، وصيف أمم إفريقيا فِيْ عام 2022.

بشكل عام، يتصدر فريق الشباب المصري حاليًا المجموعة الرابعة.

برصيد 3 نقاط وصافِيْ هدف واحد.

يحتاج الفريق إلى نقطة للتأهل.

وللابتعاد عن المنتخب العماني يتساوى فِيْ النقاط لكنه يتفوق على الأخير فِيْ تسجيل الأهداف.

تاريخيا، شارك منتخب مصر تحت 20 عاما فِيْ البطولة 4 مرات من قبل.

لم يفز باللقب، حيث توقف شوطه مرتين فِيْ ربع النهائي، ليحتل المركز السادس.

فِيْ نسخة 2022 التي أقيمت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، توجت أسود تيرانجا.

وفِيْ مونديال الشباب العربي 2022، الذي استضافته مصر، وفاز به الخضر السعودي.

المنتخب الصومالي

من ناحية أخرى، يدخل المنتخب الصومالي لأقل من 20 عامًا المباراة يوم الأربعاء.

لديك فرصة واحدة فقط للتأهل إلى الدور الثاني، وهِيْ الفوز والكثير من الأهداف.

للتغلب على مصر وعمان، أو على الأقل أن تدرج فِيْ الثنائي (المركز الثاني).

وبشكل عام فإن الفريق الملقب بـ “نجوم المحيط” يخوض تجربته الأولى فِيْ البطولة العربية للشباب.

حيث لم يسبق له المشاركة فِيْها من قبل، وبالتالي لم يكن له فِيْ أول ظهُور له فِيْها.

تاريخ القتال بين مصر والصومال

أما الاشتباكات بين الصومال ومصر، كَمْا نرصد فِيْ “الثقافني”، فلم نجد اشتباكات سابقة بين الشقيقين الأفارقة.

سواء على مستوى الشباب أو الكبار.

باستثناء مباراة واحدة كانت مقررة فِيْ دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية للشباب 1989.

غير أن المنتخب الصومالي انسحب قبل المنافسات مدغشقر وتوجو.

الأمر الذي منح الفراعنة تذكرة التأهل مباشرة لربع النهائي.

قبل أن يخسر أمام مالي، ودّع البطولة بالفعل.

وشهدت المنافسة تتويج المنتخب النيجيري بعد فوزه على مالي فِيْ النهائي (2-0).

تشكيل مباراة مصر والصومال.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب تحت 20 سنة بقيادة المدرب محمود جابر، عن تشكيلة منتخب مصر ضد الصومال.

وذلك فِيْ ختام مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب 2022.

تضمن التكوين الأولي والاحتياطي للفراعنة العناصر التالية

على صعيد آخر، كشف التوجيه الفني لفريق الشباب الصومالي عن تشكيل الصومال أمام مصر.

تضمنت تشكيلة Ocean Stars الافتتاحية والاحتياطية الأسماء التالية

مَوعِد مباراة مصر والصومال وقنوات الشركة

ومن المقرر أن تعقد القمة الأفريقية الحاسمة مساء الأربعاء الساعة التاسعة (900 مساءا) بتوقيت السَعُودِيْة، والثامنة (800 مساءا) بتوقيت مصر، والسادسة (600 مساء) بتوقيت جرينتش.

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة ببث أحداث اللقاء عبر القناة. Sports KSA 1 HD أيضاً Sports KSA 2 HD وكذلك عبر القناتين العراقيتين الرابعة الرياضية الربيع سبورت والرياضية العراقية العراقية الرياضية hd إلى جانب شبكة القنوات الرياضية فِيْ أبو ظبي ودبي، وهما الرياضة الإماراتية.

وعن حكَمْ مباراة مصر والصومال أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) على تعيين الحكَمْ اللبناني الدولي الشيخ احمد علاء الدين تشغيل اللعبة.

وبشأن معلق مباراة مصر والصومال، فلا يعرف حتى كتابة هذه السطور، الفريق يعلق على المواجهة.

تغطية مباشرة حصرية. ملخص ونتيجة مباراة مصر والصومال

ثوان معدودة، وتبدأ مباراة الصومال ومصر فِيْ ختام مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة لمرحَلْة المجموعات من بطولة كأس الشباب العربي للشباب 2022.

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استنتاج

خلال التغطية أعلاه، اطلعنا على كل المعلومات والأخبار وما وراء الكواليس بخصوص مَوعِد مباراة الصومال ومصر والقنوات المذاعة وكذلك مسار ونتائج الفريقين فِيْ الموسم السادس. من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، وتاريخ مشاركات وإنجازات كل منهم، بالإضافة إلى تاريخ الاشتباكات فِيْ الصومال ومصر.