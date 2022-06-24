madrassati education tn هُنا رابط نتائج فضاء التلميذ المعدل 2022 عبر منصة فضاء التلميذ

يبحث آلاف أولياء الأمور في جميع المحافظات التونسية عني في مؤشرات Google رابط نتائج مساحة الطالب المعدلة 2022 مدرسة التربية والتعليم تونس بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية ، اليوم الجمعة ، نتائج الامتحانات والمتوسط ​​السنوي للعام الدراسي الحالي 2022/2021 لجميع المراحل التعليمية ، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد أن أجرى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثالث خلال شهر مايو وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن نتائج فضاء الطالب متوسط ​​التعليم المدرسي من خلال منصة فضاء الطالب ومدرستي.

مدرسة تعليم تين. النتائج

قدمت وزارة التربية والتعليم التونسية رابطًا إلكترونيًا على منصة فضاء ولي الأمر أو مساحة مدرستي ، “الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية” ، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم ومتابعة مستوى ولي الأمر أيضًا في العالم الأكاديمي على مدار العام وعمليات التقييم التي تتم باستمرار من خلال الاختبارات التي تجريها الوزارة بشكل دوري ، قامت الوزارة بعمل مدرسة تعليم تين. موقع الكتروني حتى يتمكن طلاب المرحلة الابتدائية من معرفة نتائج مساحة الطلاب المعدلة لأطفالهم ودرجاتهم في الاختبارات التي أجريت نهاية الشهر الماضي.

رابط لنتائج تعديل مساحة التلميذ تونس مدرسة التربية والتعليم tn

هنا أعزائي المتابعين في جميع المحافظات التونسية ، هي خطوات الدخول إلى منصة فضاء الطلاب الرقمية 2022 للمدارس الابتدائية بصفتها ولي الأمر. التعليم تين للتعلم متوسط ​​نتائج مساحة الطالب باتباع هذه الخطوات لمعرفة ذلك مدرسة التربية والتعليم تونس. نتائج مساحة التلميذ المعدلة بكل سهولة ويسر هم كالتالي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى مدرسة تعليم تين. منصة فضاء رقمية للطلاب.

ثانياً: تحديد الدرجة الأكاديمية للطالب (ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي).

ثالثا: ادخل بيانات الطلاب.

رابعاً: ثم الضغط على أيقونة المدارس الابتدائية “My School Space”.

خامساً: ثم اضغط على كلمة Show Results وانتظر بضع ثوان حتى تظهر النتائج امامك على الشاشة والدرجات في جميع المواد التي خاض فيها الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثالث خلال شهر مايو 2022. .

وأكدت وزارة التربية والتعليم التونسية ، أن النتائج تم توفيرها عبر المنصة الإلكترونية ، فضاء الطلاب ، للمرحلة الابتدائية ، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في فضاء المدرسة الرقمية من خلال منصة الطلاب الفضائية الإلكترونية.