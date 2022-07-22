moe.gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 استخراج نتائج وزارة التربية السودانية

النتيجة الأساسية لولاية الخرطوم 2022 أعلن مدير التعليم الأساسي بولاية الخرطوم بالسودان السيد محمد حامد نو البشير عن المَوعِد القادم لتقديم نتيجة شهادة التعليم الأساسي بالخرطوم لعام 2022 والتي أكدت أنها ستكون متاحة لجميع طلاب الولاية خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكدت عدة مصادر بوزارة التربية والتعليم أن السودان أعلن أنه أنهى ات الدقيقة لنتائج الامتحانات لطلاب الصف الثامن فِيْ مرحَلْة التعليم الأساسي. فِيْ ولاية الخرطوم. وقد أقيمت تلك الامتحانات فِيْ شهر مايو الماضي وتجري الاستعدادات الآن لعرض نتائج الصف الثامن بالخرطوم بمركز 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كيف تعرف النتيجة الأساسية لولاية الخرطوم 2022

استخراج النتيجة الأساسية برقم المقعد 2022 مرحَلْة التعليم الأساسي فِيْ أي دولة هِيْ أهم مرحَلْة تعليمية يجب على الوالدين إعدادها لتوفِيْر كافة الأدوات التي يحتاجها الأبناء حتى يتمكنوا من اجتياز هذه المرحَلْة بجدية، ويجب على وزارة التربية والتعليم توفِيْرها. الإمكانيات المالية التي يحتاجها الطلاب فِيْ المدارس لاجتياز هذه المرحَلْة من التعليم الأساسي بأفضل طريقة، وينتظر العديد من الطلاب بالخرطوم نتائجهم فِيْ التعليم الأساسي 16 مركزًا للطلاب من خارج السودان وأكدت الوزارة على ضرورة أخذها فِيْ الاعتبار استمرار وجود فِيْروس كورونا فِيْ العالم، مما أبرز أهمية اتخاذ الاحتياطات لتلافِيْ تفشي فِيْروس كورونا أو أي من متغيراته.

انتشرت مؤخرا عدة شائعات تم بموجبها الإعلان عن نتائج الشهادة السودانية، شهادة التأسيس بولاية الخرطوم، عبر منصات مختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي. المقال، وأن الموافقة على النتيجة ستكون يوم العشرين -3 يوليو.

رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم عام 2022 برقم المقعد

لمعرفة نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 وما هِيْ الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على النتيجة، يتم تلخيصها بالدخول إلى الموقع الرسمي والإلكتروني لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان، وزيارة الموقع الإلكتروني. وزارة التربية والتعليم السودان التي أتاحتها لك الوزارة، ثم ابحث فِيْ الصفحة الرئيسية عن النتائج واضغط عليها، ستظهر صفحة بها حقل لتسجيل اسمك، يليها حقل آخر حيث يجب عليك كتابة مقعدك أو رقم مقعدك، والنقر فوق على شاشة النتائج وستظهر نتيجتك، وإذا نجحت فِيْ الاختبارات، فستظهر نتيجتك بمجرد كتابة رقم المقعد.