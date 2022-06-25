[moe kuwait] المربع الإلكتروني للنتائج الصف الثاني عشر 2022

نتابع معكَمْ الصندوق الإلكتروني لنتائج طلاب الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني وهذا للعام الدراسي الحالي 2022-2022 خاصة بعد الإعلان الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية عن نتائج الطلبة، وسنتعرف معكَمْ فِيْ هذا المقال على كيفِيْة الحصول على النتائج برقمك المدني دون أي مشكلة من خلال الرَابِطْ الذي توفره وزارة التربية والتعليم، وكيف يمكنك تقديم الشكاوى إلكترونياً، وهذا فِيْ حال حصولك على عنوان. التي تعتقد أنك لا تستحقها، كل هذا وأكثر فِيْ هذا المقال على موقعك، العرب اليوم، لذا تابعنا.

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 2022

بدأ طلاب الصف الثاني عشر “الثانوية العامة” امتحاناتهم النهائية من يوم الحج الموافق 12 يونيو 2022، واستمرت الامتحانات حتى الخميس الماضي الموافق 23 يونيو 2022، ومستوى الامتحانات كانت جيدة، ليست صعبة ولا سهلة.

بدأت عمليات التصحيح فور انتهاء كل اختبار، وهذا من الأمور التي تميز الكويت، حيث أن عمليات التصحيح وة ذات أعلى كفاءة وسرعة، وهذا ما يجعل التصحيح وة والتدقيق والتأهِيْل يتم تنفِيْذ عمليات المتابعة بسرعة، وكَمْا يتضح من القسم السابق، سيكون عدد المصححين كبيرًا لإكَمْالها بشكل أفضل.

تاريخ نتائج الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مَوعِد ظهُور النتائج للطلاب، حيث من المقرر أن تظهر النتائج فِيْ التاريخ التالي

يوم الأحد 26 يونيو 2022.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن معدلات النجاح بين الطلاب عالية، وهذا ما أسرتنا جميعاً.

جدول النتائج

تقوم الوزارة بإتاحة النتائج للطلاب من خلال موقع إلكتروني واحد وهُو موقعها الإلكتروني والذي ظهر فِيْ نتيجتي العاشر والحادي عشر، وندعوكَمْ إلى عدم إدخال أي رَابِطْ غير رسمي منتشر فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع المشبوهة. وستتمكن من الوصول إلى نتائجك باتباع الخطوات التي ستجدها فِيْ الفقرة التالية.

2022 رَابِطْ نتائج الثانوية العامة

ستتمكن من معرفة نتيجتك بمجرد ظهُورها إلكترونياً مع الرقم المدني باتباع الخطوات التالية

اذهب الى الموقع صندوق إلكتروني تابعة للوزارة.

ثم أدخل الرقم المدني للطالب.

انقر فوق بحث وستظهر النتيجة على الفور.

شكاوى الصف الثاني عشر

فِيْ حالة رسوبك فِيْ مادة أو الحصول على درجة تعتقد أنك تستحقها أفضل، فلا داعي للقلق، حيث تسمح وزارة التربية والتعليم للطلاب بتقديم شكوى، وذلك فِيْ المواعيد التالية