moed.gov.sy استعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية والتعليم السوري كل المحافظات

استفسارات حول نتائج الصف التاسع 2022 بسوريا، والتي يسعى آلاف الطلاب فِيْ سوريا إلى التحقق منها ومع أولياء أمورهم بكل صبر واهتمام، حيث سيتمكن جميع الطلاب من الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية للاستعلام عنها بسهُولة. سيتم إعلان النتائج وفقًا لإرشادات الصحة والسلامة لمنع انتشار وباء كورونا الجديد عبر الإنترنت، باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم السورية لغناء الطلاب للذهاب إلى المدارس وإجراء استفسارات إلكترونية حول تلك النتائج

تعرف على نتائج الصف التاسع 2022 سوريا

وسيتم العمل على تفعيل إمكانية التشاور المباشر بشأن نتائج الدورة التاسعة، بحسب بيان معالي وزير التربية والتعليم السوري عبر الإذاعة السورية، الذي أكد بحسب ذلك البيان استكَمْال عمليات التدقيق والمتابعة. تتعلق بجميع المواد الدراسية المقررة لطلبة الصف التاسع فِيْ نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يؤكد سعادته كذلك تحمل مسئولية الإفصاح عن تلك النتائج وإعلانها بشكل مباشر ومباشر لطلبة القسم الأساسي أو الشرعي استعدادًا لطلاب القسم الأساسي أو الشرعي. بدء نشر نتائج الطلاب عبر الإنترنت على موقع وزارة التربية والتعليم السورية لدعوة جميع الطلاب للدخول إلى الموقع لتقديم استفسارات مباشرة حول تلك النتائج

خطوات التعرف على نتائج التساعية فِيْ سوريا

ومن المقرر، بحسب بيان معالي وزير التربية والتعليم السوري، أن تعلن نتائج الدورة التاسعة ليلة 19 تموز، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث سيكون جميع الطلاب. قادرة على التحقق من هذه النتائج بمجرد اتباعها لسلسلة من الخطوات التي تأتي على النحو التالي –