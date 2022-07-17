moed.gov.sy رَابِطْ موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2022 .. عبر وزارة التربية السورية نتائج التاسع

moed.gov.sy رَابِطْ لنتائج الصف التاسع فِيْ سوريا لعام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السورية، قدمت وزارة التربية والتعليم السورية رَابِطًْا لنتائج الصف التاسع فِيْ سوريا 2022، ومن المتوقع الإعلان عنه من خلاله فِيْ السنوات القليلة القادمة ساعات فِيْ سوريا بدأت الامتحانات فِيْ 28 أيار وانتهت فِيْ 15 حزيران من ذلك العام، ولم يتم الإعلان إلا عن إعلان نتائج 9 سوريا 2022 بالإضافة إلى تطبيق لعرض النتائج أيضًا، وفِيْ هذا المقال سنوضح لك كيفِيْة استخدامه.

نتائج الدورة التاسعة لسوريا 2022 برقم الاشتراك

اتبع التعليمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم السورية للوصول إلى نتائجك إلكترونيًا إذا كنت طالبًا أو طالبة اجتازت مؤخرًا امتحانات شهادة التعليم الأساسي.

مَوعِد إعلان نتيجة الصف التاسع 2022

نتائج الصف التاسع 2022 سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن جميع اختبارات المرحَلْة الأساسية فِيْ سوريا بدأت فِيْ 28 أيار واستمرت حتى 15 حزيران من العام الماضي، وبعد الانتهاء من جميع تصحيحات ورقة الإجابة ومراقبة النتائج فِيْ هذا الوقت، ستتم ة الاختبارات بشكل كبير ليتم الإعلان عنها. على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية. من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك مسؤولًا داخل الوزارة. سنوضح لك كيفِيْة الحصول على النتيجة فِيْ الأسطر التالية لنتيجة الشهادة التاسعة باللغة العربية. جمهُورية سوريا.

زوارنا الكرام نعرض لكَمْ أهم المعطيات المتعلقة بخبر رَابِطْ نتائج البكالوريا 2022 سوريا باسم moed.gov.sy وقد خاطبت وزارة التربية السورية الوفد فِيْ هذا المنشور ونتمنى أن سوف تكون قد قدمت جميع المعلومات التي تحتاجها بطريقة واضحة وذات مصداقية وشفافة. يمكنك الانضمام إلى قائمتنا البريدية أو استخدام نظام التنبيه الخاص بنا فِيْ متصفحك للتسجيل للحصول على اشتراك مجاني إذا كنت ترغب فِيْ البقاء على اطلاع دائم بمزيد من أخبارنا، ونتطلع إلى إطلاعك على آخر المستجدات.

نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 سوريا

سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل من الطلاب والطالبات دون تحديد مَوعِد نهائي للتصحيح، بحسب نائب وزير التربية والتعليم السوري الدكتور عبد الحكيم الحمد، شريطة تحميل النتائج على موقع الوزارة أو على موقع الوزارة. سيتم تطبيق النتائج الرسمية للوزارة. تعلن نتائج البطولة التاسعة 2022 فور اعتمادها من قبل الوزير هزوان الوز.

مع اختتام عطلة عيد الأضحى للمعلمين لاستئناف عمليات التصحيح والمراقبة، يتابع وكيل الوزارة مراكز الإصلاح لمعرفة سير العمليات التصحيحية التي ستنتهِيْ فِيْ فترة وجيزة.

يذكر أن جميع الاختبارات انتهت يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، وبعدها بدأت أعمال التصحيح والتصحيح على جميع دراجات الطلاب.

بعد ة متأنية، يتم فحصها بشكل أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم السورية تقوم بتقدير وإعداد درجات جميع الطلاب بشكل مؤكد، ويمكن لجميع الطلاب الوصول بسهُولة إلى نتائجهم من خلال إدخال رقم اشتراكهم على موقع الوزارة السورية.

رَابِطْ الموقع الخاص بنتائج الصف التاسع فِيْ سوريا 2022 moed gov sy

نحن نقدم اتصالاً سريعًا بنتائج الصف التاسع السوري بالاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy لجميع الطلاب السوريين الذين اجتازوا للتو اختبار الشهادة فِيْ التعليم الأساسي ؛ كل ما عليك فعله هُو اتباع التعليمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم السورية للحصول على نتائجك إلكترونياً، وبناءً على ذلك، من خلال موقعنا التعليمي، نقدم رَابِطًْا لنتائج الصف التاسع فِيْ سوريا بالاسم فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy.

كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، أن نتائج الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022 سيتم إدراجها رسميًا فِيْ الساعات القليلة المقبلة من خلال الرَابِطْ الرسمي الذي سيتم إرفاقه بعد ظهُور النتائج.

قصص نجاح فِيْ نوفمبر تشرين الثاني 2022

هناك حالات يتم فِيْها قياس نجاح أو فشل الطالب. إذا رسب الطالب فِيْ مقرر اللغة العربية ونجح فِيْ المواد الأخرى، فِيْفترض أنه رسب. ومع ذلك، إذا فشل الطالب فِيْ مادتين ولكنه تمكن من كسب ربع نقطة فِيْ كل من هاتين المادتين، فمن المفترض أنه / أنها رسبت، يعتبر الطالب راسبًا إذا حاول / حاولت مادتين وفشل فِيْ كسب ما لا يقل عن ربع نقطة فِيْ كل منها ؛ ومع ذلك، إذا رسبوا فِيْ أي مادة غير عربية، فِيْعتبرون ناجحين.

لإتمام تصحيح مواد شهادة التعليم الأساسي

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الحماد بالجهُود المخلصة للزملاء الإصلاحيين الذين قطعوا عطلاتهم الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وشدد على ضرورة التزام جميع الموجهِيْن والمعلمين بالمنشآت الإصلاحية لإنهاء الأعمال التصحيحية بدقة وأمانة.

رد رئيس قسم الامتحانات، محمد عثمان، موضحًا أنه فِيْ حين تم بالفعل تدقيق بعض المواد، إلا أنها لا تزال قيد العمل فِيْ محاولة لإنهائها فِيْ أسرع وقت ممكن.

بهدف إعداد مدربين فِيْ مجال الرعاية النفسية وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الإسعافات الأولية الدولية تنظم ورشة عمل تدريبية للعاملين فِيْ مجال التعليم

أقامت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإسعافات الأولية، ورشة عمل تدريبية حول الرعاية النفسية للعاملين فِيْ مجال التربية والتعليم، فِيْ مركز الباسل فِيْ برزة، استمرت سبعة أيام، بمشاركة 24 من مدربي المساعدين النفسيين الاجتماعيين الذين أنهُوا تدريبهم. إعداد مدربين مع الوزارة والإسعافات الأولية الدولية خلال الأعوام 2017-2022. وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة، غسان شغاري، أن هذه الورشة التدريبية، التي تأتي فِيْ إطار تطوير قدرات مدربي برنامج التنمية المستدامة فِيْ وزارة التربية والتعليم، ركزت على عدة محاور، نبرز من بينها ما يلي مبادئ التربية النفسية والاجتماعية. الدعم، وكذلك الخدمات المتكاملة وأنظمة الدعم المتكاملة، وتصميم التدخلات حسب الموارد المتاحة، ومناقشة المشاكل التي يواجهها المعلم والمستشار النفسي والاجتماعي، وظروف العمل وغيرها من المشاكل التنظيمية.